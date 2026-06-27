· Βιλερμπάν

Επίσημο του Τόνι Πάρκερ στη Βιλερμπάν!

Ο Τόνι Πάρκερ είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Βιλερμπάν.

Επίσημο του Τόνι Πάρκερ στη Βιλερμπάν!
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Ένα νέο κεφάλαιο στην πολυετή πορεία του στο μπάσκετ ανοίγει ο Τόνι Πάρκερ, καθώς ο θρύλος του NBA αποφάσισε να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία της Βιλερμπάν.

Ο άλλοτε σπουδαίος Γάλλος γκαρντ, που έχει συνδέσει το όνομά του με τις μεγάλες επιτυχίες των Σαν Αντόνιο Σπερς, περνά πλέον στην προπονητική, αναλαμβάνοντας τα ηνία της ομάδας της οποίας είναι και διοικητικός ηγέτης.

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