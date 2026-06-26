Κοντός: «Θα κάνουμε ότι μας ζητήσει ο προπονητής για να ξαναγίνει ο Παναθηναϊκός πρώτος»

Ο Δημήτρης Κοντός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Center Fox» του Βασίλη Βέργη και τοποθετήθηκε για όλα τα ζητήματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα του Παναθηναϊκού.

Ο General Manager της «πράσινης» ΚΑΕ μίλησε για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τον μεταγραφικό σχεδιασμό, το υπάρχον ρόστερ, αλλά και για μια σειρά από θέματα που αφορούν το ελληνικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Δημήτρης Κοντός:

Για ποιον λόγο ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε τη σεζόν που τελείωσε: «Δε μπορεί να ειπωθεί σε λίγα λεπτά. Μπορώ να πω ότι είναι δύο τα κομμάτια. Το ένα έχει να κάνει με το αγωνιστικό. Δεν παίξαμε όπως θα θέλαμε. Οπότε υπό αυτό το πρίσμα δεν πήραμε αυτό που μας αναλογούσε, αλλά το ότι καταφέραμε να προηγηθούμε με 2-0 επί της Βαλένθια, που πήρε το πρωτάθλημα, θα πρέπει να τελειώσουμε τη σειρά στο ΟΑΚΑ. Επίσης οι ατυχίες. Ο Ματίας άργησε να μπει απ’ ότι περιμέναμε, ο Κέντρικ έχασε μια εξάδα αγώνων πολύ σημαντικών και στο τέλος χάσαμε τον.. εγκέφαλο. Τον Σλούκα. Ειδικά στα ματς που επιστρέψαμε στο ΟΑΚΑ ο Κώστας θα είχε κάνει άλλη διαχείριση. Σε όλους τους μεγάλους τελικούς που έχει παίξει με τον Παναθηναϊκό ήταν ο παίκτης που αποφάσιζε».

Για τη διαιτησία: «Εμείς οφείλουμε να κοιτάμε τον εαυτό μας. Αυτό είναι το βασικό. Για να γινόμαστε καλύτεροι. Η διαιτησία είναι ένας παράγοντας που παίζει τον ρόλο του. Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο ποσοστό όσων παρακολουθούν βλέπουν και καταλαβαίνουν. Κάποια πράγματα δεν κρύβονται και δε χρειάζεται ανάλυση. Στο ελληνικό πρωτάθλημα καταλάβαν όλοι πάρα πολλά. Στην Ευρωλίγκα αδικηθήκαμε εμείς και άλλοι. Δεν είναι καραμέλα. Όλοι βλέπουν κάποια πράγματα που είναι παράλογα. Απλοί αριθμοί είναι. Και παρ’ όλα αυτά φτάσαμε σε μια κατοχή για να πετύχουμε τους στόχους μας. Θα έπρεπε να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι για να πετύχουμε».

Για την παρουσία Αταμάν στον Παναθηναϊκό: «Ο Αταμάν άλλαξε τον ρου της ιστορίας. Με τον χαρακτήρα που έχει μας έκανε να πιστέψουμε ότι θα πάρουμε την Ευρωλίγκα από την πρώτη χρονιά. Το είπε στην πρώτη προπόνηση στη Σλοβενία το 23 και όλοι έκαναν τον σταυρό τους. Μέχρι και ο Σλούκας που δε λέει μεγάλα λόγια. Το πέρασε σε όλο τον οργανισμό Μας οδήγησε να κερδίσουμε την Ευρωλίγκα. Άλλαξε την ιστορία του Παναθηναϊκού με όσα προσέφερε. Υπήρχε φθορά όμως. Υπήρχε ένταση. Λογική. Πρέπει να σκεφτούμε ότι και αυτός κλήθηκε να διαχειριστεί κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Έχασε τον Λεσόρ που ήταν μεγάλη σταθερά για το παιχνίδι του. Δε μπόρεσε να διορθωθεί. Λεσόρ στην αγορά δεν υπάρχει. Δεν μπορείς να τον αντικαταστήσεις. Ο Αταμάν τη δοκιμασμένη συνταγή του την προτιμάει. Τον Πλαις ήξερε, τον Πλάις εμπιστεύτηκε. Όσο για τις σχέσεις που είχε με τους παίκτες είναι ένας άνθρωπος που έχει το δικό του δόγμα. Κρατάει απόσταση. Έχει τον τρόπο του και είναι δίκαιος. Αν θα παίξει καλά ή όχι δε μπορούμε να το πούμε. Προσέφερε τα μέγιστα και έφυγε με τον καλύτερο τρόπο».

Για την επιστροφή Ομπράντοβιτς: «Δεν είχε φύγει ποτέ από το μυαλό του η επιστροφή. Αυτό τα λέει όλα. Σημασία έχει η διάθεση που υπήρχε για την επιστροφή. Κάθε χρόνο ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα συνέβαινε. Θεωρώ ότι ο Ζέλικο είναι μέλος της οικογένειας του Παναθηναϊκού και πολύ δεμένος με την οικογένεια Γιαννακόπουλου. Η σχέση με την κ. Δέσποινα Γιαννακοπούλου σίγουρα έπαιξε τον ρόλο της. Οι στιγμές που έζησαν τα προηγούμενα χρόνια έπαιξε τον ρόλο της».

Τα σενάρια για Γκραντ, Όσμαν, Χουάντσο και Τολιόπουλο: «Αν έρθει ένας παίκτης και πει πως θέλει να φύγει, θα κάτσουμε να συζητήσουμε γιατί είμαστε πάνω από όλα άνθρωποι. Δεν έχει έρθει κανένας παίκτης μας και δεν υπάρχει καμία σκέψη στο μυαλό μας να φύγει κανένας. Για τον Γκραντ δεν έχουμε την παραμικρή ενόχληση, για τον Όσμαν είναι λογικό να ενδιαφέρονται τουρκικές ομάδες. Κι εμείς θα ενδιαφερόμασταν για έναν Έλληνα παίκτη τέτοιου επιπέδου. Πώς όμως θα φύγει; Έχει συμβόλαιο. Διαψεύδουμε το δημοσίευμα στην Τουρκία. Η ομάδα που θέλει τον Χουάντσο περισσότερο από όλες είναι ο Παναθηναϊκός και η ομάδα που θέλει να βρίσκεται ο Χουάντσο είναι ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι ξεκάθαρο.

Πέρα από τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά, έχει τη νοοτροπία που αρμόζει στον Παναθηναϊκό ως παίκτης και ακόμη περισσότερο ως άνθρωπος. Μιλάμε για ένα παιδί που έχει συνδεθεί με όλους, με το κλαμπ, είναι τιμή να εκπροσωπεί τον Παναθηναϊκό και μακάρι να κλείσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό. Όσο τον θέλει ο Παναθηναϊκός και ο προπονητής, μακάρι να μείνει ως το τέλος της καριέρας του. Ο Χουάντσο δεν θα έφευγε ποτέ από τον Παναθηναϊκό για να πάει στον Ολυμπιακό. Ο Τολιόπουλος έχει συμβόλαιο, είναι ένα παιδί που έχει άγνοια κινδύνου. Μπορούμε να πούμε εκ των υστέρων ότι αδικήθηκε φέτος, αλλά πρέπει να σκεφτούμε τι παίκτες έχει δίπλα του. Ο Αταμάν φαγώθηκε να τον πάρουμε, ο Παναθηναϊκός ακούει τον προπονητή του πάντα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει προπονητής που να μην του αρέσει ο Τολιόπουλος και δεν του κάνει, ειδικά με την έλλειψη των Ελλήνων που υπάρχει».

Την αποχώρηση του Σορτς και τον Μπαντιό: «Ο Σορτς ήρθε ως ένας από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρωλίγκα, για κάποιους λόγους δεν μπόρεσε να παίξει όπως ήθελε. Εξέφρασε την επιθυμία να φύγει και μας βοήθησε να έχουμε τα μάτια μας στην αγορά γιατί δεν το ζήτησε στις 30 Ιουνίου. Δεν ξέρω αν ο Μπαντιό έχει τα ίδια χαρακτηριστικά. Είναι καταπληκτικό εργαλείο, ένα πολύ σκληρό παιδί, αλλά έχει ένα πολύ μεγάλο buy out, 1.5 εκατ. ευρώ. Αν αρέσει στον προπονητή και κρίνει ότι τον χρειάζεται, θα κάνουμε τα πάντα για να μπορέσουμε να το πετύχουμε. Όλα θέλουν το χρόνο τους».

Τα σενάρια για Μπόνγκα και Λάιλς: «Δεν υπάρχει κάτι για τους συγκεκριμένους παίκτες. Προτεραιότητα και των δύο είναι το ΝΒΑ. Δεν λέω ότι θα καταλήξουν εκεί, αλλά είναι προτεραιότητά τους. Ο Μπογκντάνοβιτς έχει προτεραιότητα το ΝΒΑ. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι για τον συγκεκριμένο παίκτη. Το όνομά του κυκλοφορεί σε τόσα δημοσιεύματα, καμία ομάδα πλέον δεν μπορεί να αμυνθεί πλέον απέναντι σε όλα αυτά. Θα έπρεπε κάθε μέρα η ομάδα να κάνει εκατοντάδες διαψεύσεις»

Τον Τάιλερ Ντόρσεϊ: «Είναι unfair να μιλήσουμε για ένα παιδί που έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό».

Το αν θα γίνει άλλη μεταγραφή άμεσα: «Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, θα δούμε. Το μεταγραφικό παζλ είναι στο χέρι του προπονητή. Δεν ψάχνουμε 10 παίκτες. Αν μας ζητήσει κάτι, ξέρουμε πως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα κάνει τα πάντα για να το πετύχει. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμη πόσες μεταγραφές θα κάνουμε. Εμείς θα ακολουθήσουμε ό,τι θέλει ο προπονητής. Ακολουθούμε κομμάτι-κομμάτι ό,τι ζητάει ο προπονητής».

Για τη μεταγραφή του Φαλ: «Το θέμα του διαβατηρίου δε μας αφορά. Όντας παίκτης του Ολυμπιακού κίνησε τις καθόλα νόμιμες διαδικασίες για να το αποκτήσει. Δεν νομίζω ότι ο Ουόκαπ έχει να κάνει με τον Φαλ. Ο Φαλ έχει κάθε δικαίωμα, όπως όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες, έχει το δικαίωμα να το κάνει μέσα από σκληρές εξετάσεις. Δε μας αφορά αυτό το θέμα. Το ξαναλέω. Αν ήταν παίκτης του Παναθηναϊκού από πέρσι δε θα στήριζε τέτοια διαδικασία. Τώρα αν θέλει να το κάνει μόνος του δε μπορούμε εμείς να κάνουμε κάτι. Δεν τον κάναμε εμείς Έλληνα. Η πιστοποίησή του είναι από τον Μάιο. Εμείς όταν ρωτήσαμε για τον Φαλ, βλέποντας ότι στον Ολυμπιακό υπάρχει πληθώρα, δεν είχε τεθεί υπ’ όψιν μας θέμα διαβατηρίου».

Για τη μεταγραφή του τρίτου ψηλού: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει ξεκάθαρη απόφαση για τον τρίτο ψηλό. Η αγορά είναι στενή. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει να γίνει πιο σκληρός συνολικά. Και να έχει καλούς σουτέρ. Υπάρχει λίστα που δουλεύει ο προπονητής με όλους μας. Ότι μας πει θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε».

Για το ρόστερ: «Αν έρθει ένας παίκτης και πει θέλω να φύγω, να κάτσουμε να το συζητήσουμε γιατί είμαστε άνθρωποι. Δεν έχει έρθει κανείς και δεν υπάρχει σκέψη για να φύγει κανείς. Για τον Γκραντ δεν υπάρχει η παραμικρή όχληση. Εμείς δε θέλουμε να φύγουν. Για τον Όσμαν θέλουν οι Τούρκοι αλλά δεν υπάρχει θέμα. Όσο για τον Χουάντσο, αυτή η ομάδα που τον θέλει περισσότερο είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Χουάντσο θέλει να είναι στον Παναθηναϊκό. Πέραν των αγωνιστικών έχει όλη την νοοτροπία που αρμόζει στον Παναθηναϊκό και σαν παίκτης και σαν άνθρωπος. Είναι τιμή μας να μας εκπροσωπεί και είναι από τα πρόσωπα που θα ήταν τέλειο να κλείσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό. Αυτό μπορώ να το πω με απόλυτη βεβαιότητα».

Για τον Τολιόπουλο: «Ο Βασίλης έχει συμβόλαιο. Είναι παίκτης με διαολεμένη άγνοια κινδύνου. Μπορεί να τον πετάξεις στο στο τέλος και να πάρει το μεγάλο σουτ. Μπορεί να αδικήθηκε μέσα στη σεζόν. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε τι παίκτες έχει μπροστά του και δίπλα του. Πρώτη χρονιά μετά τον Άρη, ειδικά με τον Αταμάν, δεν ήταν καθόλου εύκολο. Επίσης ο Αταμάν φαγώθηκε να τον πάρουμε στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός είναι προπονητοκεντρικό κλαμπ. Ότι πει θέλει να το κάνει. Δεν υπάρχει προπονητής που να μην του αρέσει ο Τολιόπουλος».

Για τον Σορτς: «Ο Σορτς ήρθε ως ένας από τους καλύτερους παίκτες της Ευρωλίγκας. Για διάφορους λόγους δεν έπαιξε όπως θα ήθελε και εξέφρασε μια επιθυμία, ανεξαρτήτως του τι θα γίνει θα ήθελε να φύγει. Μας βοήθησε και εμάς γιατί δεν το ζήτησε στις 30 Ιουνίου. Δε ξέρω αν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τον Μπαντιό. Ο Μπαντιό είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο. Πολύ σκληρός. Έχει πολύ μεγάλο μπαί άουτ. 1.5 εκατομμύριο. Αν αρέσει στον προπονητή και κρίνει ότι τον χρειάζεται9 θα κάνουμε τα πάντα για να το πετύχουμε. Ένα ένα κομμάτι το προχωράμε. Έκανε τρομερή εντύπωση φέτος στην Ευρωλίγκα και νομίζω από τους επόμενους πολύ καλούς γκαρντ στην διοργάνωση».

Για τον Μπογκντάνοβιτς: «Δεν νομίζω ότι μπορούμε να μπούμε σε τέτοιες κουβέντες. Προτεραιότητα του είναι το ΝΒΑ. Είναι ένα κομμάτι όλων των παικτών που κυκλοφορεί παντού. Η ομάδα δε μπορεί να αμυνθεί, καμία ομάδα, σε όλα αυτά που λέγονται και γράφονται. Θα έπρεπε ο Αποστόλης ο Λιόγκας να βγαίνει με ντουντούκα και να διαψεύδει. Είναι πολύ βασικό να θέλουν όλοι να γίνει κάτι. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε κάτι. Είναι στο ΝΒΑ και τα λέει όλα».

Για το αν ο Ομπράντοβιτς θα αλλάξει την τακτική του Παναθηναϊκού με τη διαιτησία: «Θέλω να απαντήσω με χιούμορ. Αν ήταν ο Ζοτς η Τσαρούχα δε θα έδινε αντιαθλητικό στον Χέιζ με τον Πίτερς που γλίστρησε; Εμείς δεν είμαστε απέναντι σε κανέναν. Αυτό που θέλουμε είναι να μην υπάρχει αδικία. Αν κάποιοι είναι απέναντί μας κακό του κεφαλιού μας. Ελπίζω ότι είναι τυχαία γεγονότα και κακές αποδόσεις που δεν γίνονται επίτηδες. Αν γίνεται κάτι με εντολή κακό του κεφαλιού του σε όποιον το κάνει. Δε το βλέπω έτσι για Μποντιρόγκα και Ευρωλίγκα. Δεν υπάρχει κανένας πόλεμος. Θα κοιτάξουμε να ξανακερδίσουμε χωρίς πολλές δημόσιες τοποθετήσεις».

Για το αν θα πάει ο Παναθηναϊκός στην Κίνα: «Θα το ξέρουμε τις επόμενες ημέρες».

Για τη θέση του Παναθηναϊκού στο θέμα των έξτρα ξένων στο ελληνικό πρωτάθλημα: «Δεν έχουμε ξεκάθαρη θέση. Θέλουμε να ακούσουμε όλες τις πλευρές. Η επιθυμία μας είναι να παίζουν οι Έλληνες. Δν έχουμε καταθέσει κανένα αίτημα. Ο Ολυμπιακός το έχει κάνει. Θέλουμε να τους ακούσουμε όλους και να πάρουμε την απόφασή μας. Αυτό που πιστεύω, χωρίς να εκφράζω τον Παναθηναϊκό, θέλω να βλέπω Έλληνες, αλλά περισσότερο μ’ αρέσει να βλέπω να παίζουν οι καλύτεροι. Έχουμε τσαλακώσει την αγορά. Έχει μπερδευτεί η αγορά τα τελευταία χρόνια. Είναι μεγάλη συζήτηση. Δεν πρέπει να έχουν συμβόλαιο επειδή έχουν διαβατήριο, αλλά επειδή δουλεύουν σκληρά. Στο ποδόσφαιρο θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορούν να παίξουν 11 ευρωπαίοι. Στο μπάσκετ δε γίνεται το ίδιο. Παραδόξως. Ας μείνουμε στις συνθήκες αυτές και ότι το βασικότερο είναι να είσαι καλός για να παίζεις. Και αν είσαι Έλληνας ακόμα καλύτερο».

Για την κόντρα με την ΕΟΚ: «Θέλω να πω ότι στην ΕΟΚ όλα αυτά τα χρόνια υπάρχουν παιδιά που έχουν παίξει μπάσκετ. Ντικούδης, Τσαρτσαρής, Μπουρούσης, Διαμαντίδης. Δεν είναι εύκολο από παίκτης να διοικήσεις. Άλλο το ένα άλλο το άλλο. Άλλο παίκτης, άλλο Πρόεδρος. Δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο. Ξαναλέω, εμείς δεν είμαστε απέναντι σε κανένα. ΚΕΔ και ΕΟΚ δεν έχουν λόγο να είναι απέναντι σε ομάδα με 50 εκατομμύρια μπάτζετ, γεμίζει αγώνες και προπονήσεις, είναι ο μεγαλύτερης αιμοδότης της Εθνικής και έχει το καλύτερο γήπεδο της Ευρώπης. Δεν πιστεύω ότι ο Βαγγέλης Λιόλιος έχει μισό λόγο να είναι απέναντί μας».

Για τον Μπαρτζώκα: «Νομίζω ότι τα αποτελέσματα μιλούν από μόνα τους. Ο Μπαρτζώκας έχει προσφέρει τα πάντα στην ομάδα του. Είναι πολύ έντονος. Το ζει στον υπερθετικό βαθμό. Το αξίζει να είναι εκεί. Δεν νομίζω ότι εγώ είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος να κρίνω τον Ολυμπιακό. Υπάρχει σεβασμός στον αντίπαλό μας στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη εμείς κυνηγάμε κάτι πολύ μεγαλύτερο τη Ρεάλ. Στην Ελλάδα είμαστε σαν το σκύλο με τη γάτα. Όχι να αγαπηθούμε. Δε θα αγαπηθούμε ποτέ, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν όρια, αλληλοσεβασμός και να μην χτυπιόμαστε κάτω από τις ζώνες. Εγώ θέλω να πω κάτι. Δεν είμαι αντικειμενικός γιατί είμαι Παναθηναϊκός και δεν το έκρυψα ποτέ. Δε μ άρεσει το τσουβάλιασμα. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν υπάρχουν ίσες αποστάσεις. Η τοξικότητα να αφορά μόνο τις τέσσερις γραμμές. Μην κυνηγιόμαστε».

Για τη δυναμική της Θεσσαλονίκης με Άρη και ΠΑΟΚ: «Είναι τεράστια η «ένεση» στο μπάσκετ με την αφύπνιση δύο τεράστιων συλλόγων. Του Άρη και του ΠΑΟΚ. Τρομερός ανταγωνισμός. Ο κόσμος στηρίζει κάθε χρονιά στη Θεσσαλονίκη. Ο Άρης βασίζεται στο μπάσκετ, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει συγκλονιστική προσπάθεια, το ίδιο και ο Ηρακλής. Θα αναβιώσουν μεγάλες κόντρες».