Επίσημα στην Αναντολού Εφές ο Στραζέλ - Υπέγραψε μέχρι το 2029

Την απόκτηση του Γάλλου γκαρντ Ματιέ Στραζέλ ανακοίνωσε επίσημα η Αναντολού Εφές

Επίσημα στην Αναντολού Εφές ο Στραζέλ - Υπέγραψε μέχρι το 2029
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Στην ενίσχυση της περιφερειακής της γραμμής με έναν από τους πλέον ελπιδοφόρους νεαρούς παίκτες της Euroleague προχώρησε η Αναντολού Εφές.

Ο Ματιέ Στραζέλ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2+1 ετών με τον τουρκικό σύλλογο, συμφωνία που μπορεί να τον κρατήσει στην Κωνσταντινούπολη έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2028-29.

Η Μονακό αναμένεται να εισπράξει αποζημίωση ύψους εξαψήφιου ποσού για την παραχώρηση του 23χρονου διεθνή γκαρντ, ο οποίος δεσμευόταν με συμβόλαιο με τον γαλλικό σύλλογο έως το τέλος της σεζόν 2026-27.

Ο Γάλλος άσος αγωνίστηκε τα τελευταία τέσσερα χρόνια στη Μονακό, εξελισσόμενος σε ένα από τα βασικά στελέχη της ομάδας και σε έναν από τους πιο ανερχόμενους περιφερειακούς της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Την αγωνιστική περίοδο 2025-26 κατέγραψε κατά μέσο όρο 9,2 πόντους και 3,9 ασίστ ανά αγώνα στην Euroleague, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία της γαλλικής ομάδας.

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