Τουρκικά ΜΜΕ: «Θέλει Οσμάν η Εφές

Δημοσίευμα από την Τουρκία αναφέρει πως η ομάδα του Πάμπλο Λάσο θέλει να επαναπατρίσει τον άσο του «τριφυλλιού», επιθυμώντας την απόκτησή του.

Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα του «basketfaul» τονίζει μάλιστα πως η Εφές έχει ξεκινήσει τις επαφές της με τον Παναθηναϊκό για να μάθε λεπτομέρειες αναφορικά με την κατάσταση του παίκτη, χωρίς όμως το ρεπορτάζ να έχει περισσότερες πληροφορίες.

Ο Όσμαν ήταν από τους πρωταγωνιστές του «τριφυλλιού» τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στην Euroleague, μετρώντας 12,9 πόντους, 3,5 ασίστ και 1,2 ασίστ μέσο όρο, έχοντας συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.