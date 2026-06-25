· Εφές Αναντόλου · Παναθηναϊκός

Τουρκικά ΜΜΕ: «Θέλει Οσμάν η Εφές|

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της γειτονικής χώρας ο παίκτης του Παναθηναϊκού έχει μπει στο στόχαστρο της ομάδας του Πάμπλο Λάσο.

Τουρκικά ΜΜΕ: «Θέλει Οσμάν η Εφές|
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Δημοσίευμα από την Τουρκία αναφέρει πως η ομάδα του Πάμπλο Λάσο θέλει να επαναπατρίσει τον άσο του «τριφυλλιού», επιθυμώντας την απόκτησή του.

Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα του «basketfaul» τονίζει μάλιστα πως η Εφές έχει ξεκινήσει τις επαφές της με τον Παναθηναϊκό για να μάθε λεπτομέρειες αναφορικά με την κατάσταση του παίκτη, χωρίς όμως το ρεπορτάζ να έχει περισσότερες πληροφορίες.

Ο Όσμαν ήταν από τους πρωταγωνιστές του «τριφυλλιού» τη σεζόν που ολοκληρώθηκε στην Euroleague, μετρώντας 12,9 πόντους, 3,5 ασίστ και 1,2 ασίστ μέσο όρο, έχοντας συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

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