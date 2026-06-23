· Παναθηναϊκός

Διαμαντίδης για Ομπράντοβιτς: «Χαρούμενος και συγκινημένος που θα είναι ξανά μαζί μας» (vid)

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης μίλησε από την Κύπρο για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Διαμαντίδης για Ομπράντοβιτς: «Χαρούμενος και συγκινημένος που θα είναι ξανά μαζί μας» (vid)
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Ο Δημήτρης Διαμαντίδης βρίσκεται στην Κύπρο το τελευταίο διήμερο, λόγω της παρουσίας του σε εκδήλωση της ακαδημίας Chalkanor Suns.

Ο μύθος του ελληνικού μπάσκετ και του Παναθηναϊκού έκανε δηλώσεις για αυτή την εμπειρία, ωστόσο δεν γινόταν να μη ρωτηθεί και για τη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Τριφύλλι.

«Νομίζω όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού, έτσι και εγώ είμαστε χαρούμενοι και θα έλεγα και συγκινημένοι που ένας άνθρωπος που έχει προσφέρει τα μέγιστα σε αυτή την ομάδα θα ξανά είναι μαζί μας και θα τον δούμε από κοντά», ανέφερε ο εμβληματικός αρχηγός των «πράσινων».

Παράλληλα, δέχθηκε ερώτηση σχετικά με τα σενάρια που τον συνδέουν με πιθανή επιστροφή του στον Παναθηναϊκό, λέγοντας: «Εδώ είμαστε για να μιλήσουμε για τα παιδιά της Ακαδημίας».

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