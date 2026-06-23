Λαπροβίτολα: Κοντά στην έξοδο από την Μπαρτσελόνα – Στα «ραντάρ» της Παρτίζαν

Ο Νίκολας Λαπροβίτολα ετοιμάζεται να κλείσει ένα σημαντικό κεφάλαιο της καριέρας του, καθώς όλα δείχνουν πως το καλοκαίρι θα αποτελέσει παρελθόν από την Μπαρτσελόνα, έπειτα από πέντε χρόνια παρουσίας στους «μπλαουγκράνα».

Ο Αργεντινός γκαρντ επέστρεψε στην αγωνιστική δράση στα τέλη Μαΐου, αφήνοντας πίσω του έναν σοβαρό τραυματισμό που τον κράτησε εκτός παρκέ για σχεδόν τέσσερις μήνες.

Το συμβόλαιο του 36χρονου ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου και όπως έχει αποκαλύψει ο ίδιος, δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κάποια επαφή από τη διοίκηση για ανανέωση της συνεργασίας τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής ιστοσελίδας «Encestando», ο πολύπειρος άσος βρίσκεται ήδη σε διαδικασία αναζήτησης του επόμενου σταθμού της καριέρας του. Η Παρτίζαν παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του και εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να τον εντάξει στο ρόστερ της, με τον Λαπροβίτολα να επιθυμεί να παραμείνει στο κορυφαίο επίπεδο της EuroLeague για τουλάχιστον ακόμη μία χρονιά.

Την ίδια στιγμή, ανοιχτό παραμένει και το ενδεχόμενο επιστροφής στη Μπανταλόνα, έναν σύλλογο με τον οποίο συνδέεται συναισθηματικά, καθώς αγωνίστηκε εκεί με επιτυχία στο παρελθόν και διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τους ανθρώπους και τους φιλάθλους της ομάδας.