Γιαννακόπουλος: «'24 ευρωπαϊκό, '25 γήπεδο στολίδι, '26 επιστροφή Βασιλιά»

Λίγες ώρες μετά την επίσημη παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έστειλε το δικό του μήνυμα αισιοδοξίας προς τον κόσμο της ομάδας μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ προχώρησε σε έναν σύντομο απολογισμό της τελευταίας τριετίας, παρουσιάζοντας τα σημαντικότερα ορόσημα της πορείας του συλλόγου και δείχνοντας παράλληλα την πίστη του για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον.

Στην ανάρτησή του στάθηκε αρχικά στην κατάκτηση της Euroleague το 2024, μια επιτυχία που σηματοδότησε την επιστροφή του Παναθηναϊκού στην κορυφή της Ευρώπης. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο 2025, χρονιά κατά την οποία το ΟΑΚΑ αναβαθμίστηκε σημαντικά και μετατράπηκε στο πιο σύγχρονο μπασκετικό γήπεδο της Γηραιάς Ηπείρου.

Για το 2026, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος επέλεξε να εστιάσει στην επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τον οποίο χαρακτήρισε εμμέσως ως τον «Βασιλιά», αποδίδοντας με αυτόν τον τρόπο τη σημασία της επιστροφής του Σέρβου τεχνικού στον πάγκο των «πρασίνων».

Το μήνυμα ολοκληρώθηκε με τη φράση «Τα καλύτερα είναι μπροστά μας», μια ατάκα που αποτυπώνει το κλίμα αισιοδοξίας και τις υψηλές προσδοκίες που υπάρχουν πλέον στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού μετά τη νέα εποχή που σηματοδοτεί η επιστροφή του πολυνίκη προπονητή.