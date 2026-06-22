Παναθηναϊκός AKTOR: «Έπεσε» το Telekom Center για τον Ομπράντοβιτς! (vids)

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε... σπίτι του και το Telekom Center «έπεσε» για χατίρι του Σέρβου Βασιλιά.

Ο κορυφαίος Ευρωπαίος προπονητής όλων των εποχών πέρασε μέσα από το γήπεδο πριν πάει στη συνέντευξη Τύπου με χιλιάδες οπαδούς του Παναθηναϊκού να τον αποθεώνουν.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ζοτς θα βρίσκεται στους «πράσινους» για τουλάχιστον τρία χρόνια, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να υπόσχεται και αύξηση του μπάτζετ.

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