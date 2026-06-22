· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Live streaming & live blog η επίσημη παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Δείτε μέσω live streaming και σχολιάστε όλα όσα γίνουν στην επίσημη παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό.

Παναθηναϊκός: Live streaming & live blog η επίσημη παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό και η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στον άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συλλόγου.

Οι «πράσινοι» παρουσιάζουν επίσημα τον Σέρβο τεχνικό στο Telekom Center Athens, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας του θητείας στον πάγκο της ομάδας.

Ο πολυνίκης προπονητής αποτελεί πλέον και με τη βούλα τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, με τις δύο πλευρές να έχουν καταλήξει σε συμφωνία για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.

Η επίσημη παρουσίασή του είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6, 13:00), με τον κόσμο του «τριφυλλιού» να μετρά αντίστροφα για τη στιγμή της επιστροφής του αγαπημένου του «Ζοτς» και να ετοιμάζει ξεχωριστή υποδοχή.

Δείτε μέσω live streaming και σχολιάστε όλα όσα γίνουν στην επίσημη παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

COMMENTS
LATEST NEWS
12:15 BET ON

Αργεντινή-Αυστρία και Γαλλία-Ιράκ με σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr

12:04 MUNDIAL

Στο πλευρό του Ντοκού ο Γουότκινς για την απόφαση να αποχωρήσει από το Μουντιάλ 2026

11:45 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: Live streaming & live blog η επίσημη παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

11:43 EUROLEAGUE

«Τρέλα» για Ομπράντοβιτς: Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανοίγει τις θύρες στο «T-Center»

11:37 SUPER LEAGUE

Ηρακλής: Αυτά τα φιλικά θα δώσει στην Ιταλία

11:28 EUROLEAGUE

Απόθεωση από τη Euroleague στον Ομπράντοβιτς: «Ο Ζέλικο και οι τίτλοι πάνε χέρι-χέρι» (vid)

11:21 EUROLEAGUE

Ανατολού Εφές: Τέλος ο Πουαριέ

11:08 NBA

Έριξε «βόμβα» για Αντετοκούνμπο ο Στάιν: «Ρεαλιστικές οι πιθανότητες να πάει στους Σέλτικς»

11:03 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου 2026: Ισχυρή καταιγίδα την ώρα του αγώνα Γαλλία - Ιράκ

10:41 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Ο μάνατζερ του Τουμπά πήρε θέση για τα σενάρια με Ρωσία

10:31 MUNDIAL

Ταρέμι: «Μπορούσαμε να κερδίσουμε το Βέλγιο»

10:10 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Υπογράφει σήμερα ο Αλέσιο Λίσι, πρώτη προπόνηση το απόγευμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας