Παναθηναϊκός: Live streaming & live blog η επίσημη παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό και η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στον άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του συλλόγου.

Οι «πράσινοι» παρουσιάζουν επίσημα τον Σέρβο τεχνικό στο Telekom Center Athens, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας του θητείας στον πάγκο της ομάδας.

Ο πολυνίκης προπονητής αποτελεί πλέον και με τη βούλα τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, με τις δύο πλευρές να έχουν καταλήξει σε συμφωνία για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.

Η επίσημη παρουσίασή του είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6, 13:00), με τον κόσμο του «τριφυλλιού» να μετρά αντίστροφα για τη στιγμή της επιστροφής του αγαπημένου του «Ζοτς» και να ετοιμάζει ξεχωριστή υποδοχή.

Δείτε μέσω live streaming και σχολιάστε όλα όσα γίνουν στην επίσημη παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός.