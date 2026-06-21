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Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός: «Καλώς ήρθες Βασιλιά»

Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός έστειλε το δικό του μήνυμα για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός: «Καλώς ήρθες Βασιλιά»
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Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε εκεί όπου δημιούργησε τον μύθο του, με τον Παναθηναϊκό να ανακοινώνει την έναρξη της δεύτερης θητείας του Σέρβου τεχνικού στον πάγκο της ομάδας, προκαλώντας κύμα ενθουσιασμού στον κόσμο του συλλόγου.

Η επιστροφή του πολυνίκη προπονητή της Ευρώπης σηματοδοτεί το ξεκίνημα μιας νέας εποχής για το «τριφύλλι», 14 χρόνια μετά την αποχώρησή του από τον πάγκο των «πράσινων». Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος γνωστοποίησε τη μεγάλη συμφωνία, με την είδηση να σκορπά ενθουσιασμό σε ολόκληρη την παναθηναϊκή οικογένεια.

Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της ΚΑΕ, τη δική της θερμή υποδοχή επιφύλαξε και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, καλωσορίζοντας τον άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του συλλόγου.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός, ο οποίος ανάρτησε φωτογραφία του Σέρβου τεχνικού συνοδεύοντάς την με τη χαρακτηριστική λεζάντα: «Καλώς ήρθες Βασιλιά».

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