Παναθηναϊκός AKTOR: Το μήνυμα του Λεσόρ για Αταμάν - «Σε ευχαριστώ για όλα Έργκιν» (pic)

Ο Εργκίν Αταμάν αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, με την «πράσινη» ΚΑΕ να ανακοινώνει την Δευτέρα (15/6), με έναν πολύ ιδιαίτερο για τα ελληνικά δεδομένα τρόπο, το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Την Τρίτη (16/6), ο Ματίας Λεσόρ με ανάρτησή του στα social media είπε το δικό του «αντίο» και «ευχαριστώ» στο προπονητή με τον οποίο έζησαν σπουδαίες στιγμές τα τελευταία τρία χρόνια.

«Σε ευχαριστώ για όλα Έργκιν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γάλλος σέντερ, ανεβάζοντας μια φωτογραφία από τη συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο με τον Αταμάν και προσθέτοντας ένα τριφύλλι και μια κούπα.