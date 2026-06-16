· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Το μήνυμα του Λεσόρ για Αταμάν - «Σε ευχαριστώ για όλα Έργκιν» (pic)

Ο Ματίας Λεσόρ αποχαιρέτησε με τη σειρά του τον Εργκίν Αταμάν και τον ευχαρίστησε για τη συνεργασία τους στον Παναθηναϊκό.

Παναθηναϊκός AKTOR: Το μήνυμα του Λεσόρ για Αταμάν - «Σε ευχαριστώ για όλα Έργκιν» (pic)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Εργκίν Αταμάν αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, με την «πράσινη» ΚΑΕ να ανακοινώνει την Δευτέρα (15/6), με έναν πολύ ιδιαίτερο για τα ελληνικά δεδομένα τρόπο, το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Την Τρίτη (16/6), ο Ματίας Λεσόρ με ανάρτησή του στα social media είπε το δικό του «αντίο» και «ευχαριστώ» στο προπονητή με τον οποίο έζησαν σπουδαίες στιγμές τα τελευταία τρία χρόνια.

«Σε ευχαριστώ για όλα Έργκιν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γάλλος σέντερ, ανεβάζοντας μια φωτογραφία από τη συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο με τον Αταμάν και προσθέτοντας ένα τριφύλλι και μια κούπα.

lesor-ataman-post.jpg

COMMENTS
LATEST NEWS
16:56 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Το μήνυμα του Λεσόρ για Αταμάν - «Σε ευχαριστώ για όλα Έργκιν» (pic)

16:33 MUNDIAL

Αγγλία: Εκτός Μουντιάλ 2026 ο Λιβραμέντο

16:10 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: «Συμφωνία με τη Σαρλερουά στα 5 εκατ. ευρώ για τον Καμαρά - Υπογράφει για 4 χρόνια»

16:05 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νίκη Βόλου: Ανανέωσε ο Παύλος Έππας

15:37 GREEK BASKET LEAGUE

ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 7 Ιουλίου

15:17 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Υπέγραψε ο Μπερνάρντο Σίλβα

15:01 MVP

Ποιος είσαι iShowspeed που θα διαφωνήσεις με τον Ζλάταν on air;

15:00 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Επίσημα τεχνικός διευθυντής ο Κοτσόλης

14:35 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός: Αποχαιρέτησε τον Άλεκ Πίτερς

14:25 ΣΠΟΡ

Wimbledon: Wild card στο διπλό για τις Σερένα και Βίνους Γουίλιαμς

14:02 BET ON

Η πρόταση της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Γαλλία - Σενεγάλη

13:46 EUROLEAGUE

Μπασκόνια: Ανανέωσε έως το 2028 ο Κόμπι Σίμονς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας