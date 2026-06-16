Σλούκας σε Αταμάν: «Προφεσόρ σε ευχαριστώ για όλα» (pic)

Ο Εργκίν Αταμάν αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, με την «πράσινη» ΚΑΕ να ανακοινώνει χθες, με έναν πολύ ιδιαίτερο για τα ελληνικά δεδομένα τρόπο, το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Σήμερα, ο Κώστας Σλούκας με ανάρτησή του στα social media είπε το δικό του «αντίο» και «ευχαριστώ» στο coach Αταμάν με τον οποίο έζησαν τα πάντα τα τελευταία τρία χρόνια.

«Σε ευχαριστώ για όλα προφεσόρ. Αξιομνημόνευτες στιγμές για μια ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σλούκας.