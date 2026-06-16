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Αναντολού Εφές: Επίσημο το… μπαμ με Σάριτς

Η Αναντολού Εφές ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντάριο Σάριτς, με τον Κροάτη ψηλό να αφήνει το ΝΒΑ και να επιστρέφει στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης.

Αναντολού Εφές: Επίσημο το… μπαμ με Σάριτς
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Μία από τις σημαντικότερες μεταγραφικές κινήσεις του φετινού καλοκαιριού στην Ευρώπη ολοκλήρωσε η Αναντολού Εφές, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντάριο Σάριτς.

Ο Κροάτης πάουερ φόργουορντ/σέντερ επιστρέφει στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης έπειτα από μία δεκαετία παρουσίας στο ΝΒΑ, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας 2+1 ετών.

Ο 32χρονος άσος προέρχεται από μία διετία με περιορισμένο χρόνο συμμετοχής στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, καθώς αγωνίστηκε συνολικά σε 21 παιχνίδια με τις φανέλες των Νάγκετς και Κινγκς.

Συνολικά στο ΝΒΑ μέτρησε 522 συμμετοχές, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 10,3 πόντους, 5,3 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ σε 22,3 λεπτά συμμετοχής. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του αγωνίστηκε επίσης σε Σίξερς, Τίμπεργουλβς, Σανς, Θάντερ και Ουόριορς.

Η τελευταία παρουσία του στην Ευρωλίγκα ήταν τη σεζόν 2016/17 με την Εφές, όταν είχε 13,5 πόντους, 5,8 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ κατά μέσο όρο σε 22,8 λεπτά ανά αγώνα.

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