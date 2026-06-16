· Παναθηναϊκός

Το συγκινητικό «αντίο» του Εργκίν Αταμάν στον «αδελφό ελληνικό λαό» (vid)

Ο Εργκίν Αταμάν κατά την αναχώρησή του από την Ελλάδα, στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» είπε το δικό του «αντίο» σε όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού, αλλά και σε όλη την Ελλάδα.

Το συγκινητικό «αντίο» του Εργκίν Αταμάν στον «αδελφό ελληνικό λαό» (vid)
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Πριν από λίγα λεπτά ο Εργκίν Αταμάν «έκλεισε» το κεφάλαιο Παναθηναϊκός και Ελλάδα στο βιβλίο της «πλούσιας» καριέρας του.

Ο Τούρκος τεχνικός, λίγο πριν απογειωθεί για την Τουρκία στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» μέσω των social media είπε το δικό του αντίο σε όλους τους Έλληνες.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Εργκίν Αταμάν:

«Κατά τη διάρκεια των τριών χρόνων μου στην Ελλάδα, θα ήθελα να ευχαριστήσω ειλικρινά όχι μόνο τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, αλλά και τον φιλικό και αδελφό ελληνικό λαό σε όλη τη χώρα για την αγάπη και την υποστήριξη που μου έδειξαν. Φεύγω με αμέτρητες υπέροχες αναμνήσεις και συναισθήματα που δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια. Πέρα από τις επιτυχίες και τα τρόπαια που πετύχαμε, η μεγαλύτερη υπερηφάνειά μου ήταν η ευκαιρία να συμβάλω στη φιλία μεταξύ του τουρκικού και του ελληνικού λαού. Σας ευχαριστώ όλους και αντίο».

https://www.instagram.com/p/DZo9BYLIhjo/
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