EuroLeague: Η ανάρτηση για Αταμάν και το 7ο αστέρι!

Παρελθόν αποτελεί εδώ και μερικές ώρες από τον πάγκο του Παναθηναϊκού AKTOR ο Εργκίν Αταμάν. Ο επιτυχημένος κύκλος του Τούρκου προπονητή ολοκληρώθηκε, με τη EuroLeague να θυμάται, μέσω ανάρτησής της στα social media, το 7ο αστέρι που «ράφτηκε» το 2024 στο Βερολίνο.

Στις 26 Μαΐου εκείνης της χρονιάς, οι «πράσινοι» ισοπέδωσαν τη Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό, ανεβαίνοντας ξανά στον θρόνο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Οι υψωμένες γροθιές του Τούρκου τεχνικού έδωσαν το σύνθημα για ένα ατελείωτο πάρτι που ξεκίνησε από τη γερμανική πρωτεύουσα και κορυφώθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος», με μια αποθέωση που θύμιζε υποδοχή αρχηγού κράτους.

Μέσα από αυτό το συγκινητικό αφιέρωμα, η διοργανώτρια αρχή θύμησε τα χαμόγελα, τα δάκρυα χαράς και την απόλυτη δικαίωση της κατάκτησης του 7ου τροπαίου, αποτυπώνοντας το μέγεθος της επιτυχίας του.

Συνολικά στη θητεία του με τον Παναθηναϊκό AKTOR, ο Εργκίν Αταμάν κατέκτησε δύο Κύπελλα Ελλάδας, ένα πρωτάθλημα και έναν ευρωπαϊκό τίτλο.

Δείτε την ανάρτηση της EuroLeague: