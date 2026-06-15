Παναθηναϊκός AKTOR: Η αγκαλιά Γιαννακόπουλου και Αταμάν μπροστά στα 4 τρόπαια που κατέκτησαν μαζί

Παρελθόν αποτελεί από τον Παναθηναϊκό ο Εργκίν Αταμάν.

Μετά από μια γεμάτη τριετία με μεγάλες επιτυχίες, όπως η κατάκτηση της Euroleague (2024), το πρωτάθλημα Ελλάδας την ίδια χρονιά, τη συμμετοχή στο Final Four του Άμπου Ντάμπι και δύο Κύπελλα, ο Τούρκος προπονητής και το Τριφύλλι αποφάσισαν να χωρίσουν τους δρόμους τους.

Ο Αταμάν συναντήθηκε με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο το μεσημέρι της Δευτέρας (15/6) και εκτίμησαν πως ήρθε η ώρα να πέσουν οι τίτλοι τέλους στην κοινή τους πορεία, μέσα σε εξαιρετικό κλίμα.

Έτσι, το επίσημο «αντίο» ήρθε με ένα πολύ ιδιαίτερο και συγκινητικό βίντεο.

Σε αυτό η πράσινη ΚΑΕ παρουσιάζει τις σημαντικότερες στιγμές του Εργκίν Αταμάν, από την πρώτη κιόλας ημέρα που πάτησε το πόδι του στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», μέχρι τους έξαλλους πανηγυρισμούς για το τρόπαιο της EuroLeague, αλλά και με τον κόσμο της ομάδας.

Το πιο φορτισμένο συναισθηματικά σημείο του βίντεο βρίσκεται στο φινάλε του.

Εκεί, ο πολύπειρος προπονητής στέκεται δίπλα στον διοικητικό ηγέτη του συλλόγου, Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Μπροστά τους δεσπόζουν τα τέσσερα τρόπαια που κατέκτησαν μαζί κατά τη διάρκεια της τριετούς συνεργασίας τους.

Μετά από ένα τρίλεπτο όπου μιλάνε για τη συνεργασία τους σε αυτό το χρονικό διάστημα, οι δύο άνδρες ανταλλάσσουν μια θερμή, αποχαιρετιστήρια αγκαλιά, σφραγίζοντας με τον πιο όμορφο τρόπο έναν ιστορικό κύκλο για τον Παναθηναϊκό.

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