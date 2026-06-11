«Απομακρύνεται από τη Μακάμπι, υπογράφει στη Φενέρμπαχτσε ο Μπίνγκαμ»

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Sport5», ο Μπίνγκαμ βρισκόταν σε προχωρημένες επαφές με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ωστόσο στην τελική ευθεία των διαπραγματεύσεων αποφάσισε να κάνει πίσω εξαιτίας της εμπόλεμης κατάστασης που επικρατεί στο Ισραήλ.

Η εξέλιξη αυτή άνοιξε τον δρόμο για τη Φενέρμπαχτσε, η οποία κινήθηκε άμεσα και κατέθεσε βελτιωμένη οικονομική πρόταση στον παίκτη. Όπως αναφέρεται, η τουρκική ομάδα προσφέρει στον Αμερικανό συμβόλαιο ύψους 1,4 εκατ. δολαρίων ετησίως, αντί για 900.000 δολάρια που του πρότεινε η Μακάμπι.

Ο 25χρονος σέντερ πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με την Ούνικς Καζάν, καταγράφοντας 15,5 πόντους, 7,2 ριμπάουντ, 1,1 ασίστ, 1,3 κλεψίματα και 1,7 μπλοκ κατά μέσο όρο στη VTB League.