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«Απομακρύνεται από τη Μακάμπι, υπογράφει στη Φενέρμπαχτσε ο Μπίνγκαμ»

Ο Τζέιλεν Μπίνγκαμ βρίσκεται πλέον πολύ κοντά στη Φενέρμπαχτσε, όπως υποστηρίζει το «Sport5».

«Απομακρύνεται από τη Μακάμπι, υπογράφει στη Φενέρμπαχτσε ο Μπίνγκαμ»
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Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Sport5», ο Μπίνγκαμ βρισκόταν σε προχωρημένες επαφές με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ωστόσο στην τελική ευθεία των διαπραγματεύσεων αποφάσισε να κάνει πίσω εξαιτίας της εμπόλεμης κατάστασης που επικρατεί στο Ισραήλ.

Η εξέλιξη αυτή άνοιξε τον δρόμο για τη Φενέρμπαχτσε, η οποία κινήθηκε άμεσα και κατέθεσε βελτιωμένη οικονομική πρόταση στον παίκτη. Όπως αναφέρεται, η τουρκική ομάδα προσφέρει στον Αμερικανό συμβόλαιο ύψους 1,4 εκατ. δολαρίων ετησίως, αντί για 900.000 δολάρια που του πρότεινε η Μακάμπι.

Ο 25χρονος σέντερ πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με την Ούνικς Καζάν, καταγράφοντας 15,5 πόντους, 7,2 ριμπάουντ, 1,1 ασίστ, 1,3 κλεψίματα και 1,7 μπλοκ κατά μέσο όρο στη VTB League.

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