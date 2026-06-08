«Κοντά στη Βιλερμπάν ο Τάις»

Η Βιλερμπάν έχει μπει... δυναμικά στην αγορά και κινείται σε όλα τα μέτωπα.

Η ουραγός της φετινής EuroLeague, με τον Τόνι Πάρκερ στον πάγκο φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει την επόμενη χρονιά στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Σύμφωνα με τον έγκρητο δημοσιογράφο, Ντονάτας Ουρμπόνας, μετά την επικείμενη συμφωνία με τον Σιλβέν Φρανσκίσκο, η γαλλική ομάδα βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές και με τον Ντάνιελ Τάις για την ενίσχυση στη θέση «5».

Το συμβόλαιο του γερμανού με τη Μονακό εκπνέει και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα μετακομίσει στη Λυόν για λογαριασμό της Βιλερμπάν.

Τη φετινή σεζόν με τη φανέλα των Μονεγάσκων, ο Τάις είχε κατά μέσο όρο 9.7 πόντους, 5.0 ριμπάουντ και 0.9 ασίστ σε 20:31.