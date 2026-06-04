Βιλερμπάν: Κάνει το «μπαμ» με Φρανσίσκο – Το τεράστιο συμβόλαιο που του έδωσε

Με νέους επενδυτές, φιλοδοξία και έτοιμη να… ταράξει τα νερά η Βιλερμπάν. Η γαλλική ομάδα που έχει προαναγγελθεί πως θα εκτοξεύσει το μπάτζετ της, το κάνει πράξη με μια σπουδαία συμφωνία. Συγκεκριμένα φέρνει τον Σιλβέν Φρανσίσκο πίσω στην πατρίδα του!

Οι Γάλλοι ήθελαν να ενισχύσουν τον κορμό τους με παίκτες από τη χώρα και ο γκαρντ της Ζαλγκίρις ήταν σαφώς στην κορυφή της λίστας. Έτσι έκαναν… all in δίνοντας στον παίκτη που έχει περάσει απ’ το Περιστέρι, 4.000.000 ετησίως!

Αυτό είναι το υψηλότερο συμβόλαιο που δόθηκε ποτέ στο γαλλικό μπάσκετ. Έτσι ο γκαρντ που είχε 16,5 πόντους, 2,9 ριμπάουντ, 6,5 ασίστ ανά αγώνα στην EuroLeague, θα είναι μόνιμος κάτοικος Λιόν.