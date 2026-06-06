Μάικ Μπατίστ: «Ο Διαμαντίδης είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών στη Euroleague»

Ο άλλοτε σέντερ του Παναθηναϊκού, μιλώντας στο Basketnews, ανέδειξε τον πρώην συμπαίκτη του, με τον οποίο συνέβαλαν σε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του συλλόγου, ως τον GOAT στην ιστορία της Euroleague, εξηγώντας αναλυτικά τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την επιλογή.

«Πραγματικά, πραγματικά, πραγματικά δούλευε πάρα πολύ. Ακόμη και στις ημέρες ξεκούρασης έκανε σουτ. Ξέρεις, ακόμη και τις ημέρες που είχαμε αγώνα, έβρισκε τρόπους να σουτάρει και να δουλεύει στο παιχνίδι του», τόνισε ο Μπατίστ.

Ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε και στο ιστορικό τρίποντο του Διαμαντίδη απέναντι στον Τόνι Πάρκερ στον ημιτελικό του EuroBasket 2005, σημειώνοντας πως εκείνη η στιγμή αποτέλεσε κομβικό σημείο για την αυτοπεποίθησή του στην επίθεση. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Και το έβλεπες μέσα από τη συνολική του πορεία. Τον είδατε το 2005 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Βάζει εκείνο το σουτ πάνω από τον Τόνι Πάρκερ στον ημιτελικό με τη Γαλλία. Και πιστεύω ότι, ξέρεις, από τη στιγμή που μπήκε εκείνο το σουτ, η αυτοπεποίθησή του εκτοξεύθηκε επιθετικά».

Ο Μπατίστ ξεκαθάρισε πως η επιλογή του δεν βασίζεται στο συναίσθημα ή στη μεταξύ τους συνεργασία στον Παναθηναϊκό, αλλά στην πλήρη εικόνα της καριέρας του Διαμαντίδη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Για μένα είναι εύκολη επιλογή. Είναι ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Δεν υπάρχει καμία προκατάληψη σε αυτό. Πραγματικά παρακολούθησα όλο το έργο της καριέρας του».

Ο Αμερικανός θυμήθηκε και τα πρώτα βήματα του Διαμαντίδη στον Ηρακλή, επισημαίνοντας πως τότε δεν είχε ακόμη εξελιχθεί σε αξιόπιστο σουτέρ, παρά το ήδη υψηλό επίπεδο στην άμυνα. «Το 2004 ήταν στον Ηρακλή. Δεν ήταν καθόλου καλός σουτέρ. Πηγαίναμε από κάτω στα σκριν απέναντί του. Του δίναμε χώρο. Ήταν ήδη σπουδαίος αμυντικός, αλλά είχε κάποια κενά στο επιθετικό του παιχνίδι. Όταν τον υπογράψαμε στον Παναθηναϊκό, ξέραμε ότι παίρναμε έναν πολύ καλό παίκτη. Αμυντικά ήταν νούμερο ένα. Υπήρχαν ακόμη κάποια κενά στην επίθεσή του, όμως η δουλειά που έκανε στο σουτ του και στο να εξελιχθεί επιθετικά ήταν πραγματικά εντυπωσιακή», είπε.

Ο Μπατίστ κατέληξε πως η αμυντική ικανότητα του Διαμαντίδη ήταν δεδομένη από την αρχή της καριέρας του, όμως η επιθετική του εξέλιξη ήταν εκείνη που τον ανέβασε στο απόλυτο επίπεδο. «Νομίζω ότι η άμυνά του ήταν ήδη χαραγμένη στην πέτρα. Όταν όμως ήρθε και η επίθεση, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τον αντιμετωπίσεις. Ακούστε, υπάρχουν πολλοί παίκτες που αξίζουν αυτόν τον τίτλο, αλλά για μένα αυτή θα ήταν η επιλογή μου. Αυτό είναι το πρόσωπο του ευρωπαϊκού μπάσκετ», ανέφερε ο Αμερικανός.