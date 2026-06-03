Επέστρεψε ο Τεόντοσιτς στον Ερυθρό Αστέρα

Λίγο καιρό μετά την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, ο Μίλος Τεόντοσιτς επιστρέφει στο μπάσκετ από νέο πόστο.

Ο πρώην γκαρντ, Μίλος Τεόντοσιτς, αναλαμβάνει καθήκοντα αθλητικού διευθυντή στον Ερυθρό Αστέρα, με τον σύλλογο του Βελιγραδίου να ανακοινώνει επίσημα την έναρξη της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ο Τεόντοσιτς, ένας από τους κορυφαίους Σέρβους παίκτες, ανοίγει πλέον ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, περνώντας από τα παρκέ στα διοικητικά. Η εμπειρία του τόσο σε συλλογικό όσο και σε διεθνές επίπεδο θεωρείται πολύτιμη για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της ομάδας.