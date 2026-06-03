· Ερυθρός Αστέρας

Επέστρεψε ο Τεόντοσιτς στον Ερυθρό Αστέρα

Ο Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Μίλος Τεόντοσιτς, ο οποίος θα αναλάβει χρέη αθλητικού διευθυντή.

Επέστρεψε ο Τεόντοσιτς στον Ερυθρό Αστέρα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Λίγο καιρό μετά την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, ο Μίλος Τεόντοσιτς επιστρέφει στο μπάσκετ από νέο πόστο.

Ο πρώην γκαρντ, Μίλος Τεόντοσιτς, αναλαμβάνει καθήκοντα αθλητικού διευθυντή στον Ερυθρό Αστέρα, με τον σύλλογο του Βελιγραδίου να ανακοινώνει επίσημα την έναρξη της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ο Τεόντοσιτς, ένας από τους κορυφαίους Σέρβους παίκτες, ανοίγει πλέον ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, περνώντας από τα παρκέ στα διοικητικά. Η εμπειρία του τόσο σε συλλογικό όσο και σε διεθνές επίπεδο θεωρείται πολύτιμη για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της ομάδας.

COMMENTS
LATEST NEWS
20:23 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR: Με μπλούζα Θύρα 13 ο Λεσόρ στο ζέσταμα

20:22 SUPER LEAGUE

Το ποσό που ζητάει ο πρόεδρος της Στεάουα για να παραχωρήσει τον Τιρνοβάνου στον Παναθηναϊκό

20:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα Κ19 – Σερβία Κ19 0-1: Πρεμιέρα με το... αριστερό στα προκριματικά του Euro Κ19

20:11 EUROLEAGUE

Επέστρεψε ο Τεόντοσιτς στον Ερυθρό Αστέρα

20:08 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Οριστικά εκτός Game 1 ο Σλούκας

19:46 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιοβάνοβιτς: «Είναι ευκαιρία να δοκιμάσουμε διαφορετικά πράγματα - Ενδεχόμενο να αλλάξουμε προφίλ»

19:39 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μασούρας: «Η Εθνική έχει μια συνέχεια - Θέλουμε να παρουσιαστούμε δυνατοί και στα δύο φιλικά»

19:37 GREEK BASKET LEAGUE

Επίσημα εποχή Σπανούλη στον Άρη!

19:31 GREEK BASKET LEAGUE

LIVEBLOG, Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: To Pre Game του Game 1 των τελικών

19:28 GREEK BASKET LEAGUE

Χωρίς προβλήματα η άφιξη του Παναθηναϊκού AKTOR στο Σ.Ε.Φ.

19:16 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σουηδία - Ελλάδα: Live Streaming η συνέντευξη Τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς

19:09 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Με Τσαρούχα το Game 1 των τελικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας