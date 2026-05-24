Euroleague Final Four 2026: Ανησυχία στο «T-Center» - «Εθελοντές» με ψεύτικες διαπιστεύσεις

Χαμός επικράτησε την πρώτη ημέρα του Euroleague Final Four 2026 λόγω αδυναμίας της Αστυνομίας και της εταιρείας σεκιούριτι που έχει αναλάβει τη διοργάνωση, να σταματήσουν εκατοντάδες οπαδούς να εισέλθουν στο «Telekom Center Athens» χωρίς εισιτήριο.

Ωστόσο, ακόμα και μετά τον απίστευτο χαμό, την κινητοποίηση της Euroleague και τον διπλασιασμό των δυνάμεων ασφαλείας, παρουσιάστηκαν νέα «κενά». Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν πληροφορίες από την Αστυνομία, μερικές ώρες πριν την σέντρα του τελικού Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης, στο «Telekom Center Athens» εμφανίστηκαν «εθελοντές» με ψεύτικες διαπιστεύσεις.

Όπως τονίζουν οι εν λόγω πηγές, οι «εθελοντές» κυκλοφορούν εντός του «κλειστού» των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων με διαπιστεύσεις, οι οποίες φυσικά και δεν είναι πραγματικές. Ωστόσο, το μεγαλύτερο ερώτημα είναι ο τρόπος με τον οποίο, όχι απλά πλησίασαν την εγκατάσταση, αλλά και πέρασαν τα πρώτα σημεία ελέγχου.