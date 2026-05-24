Euroleague Final Four 2026: Διπλάσιος αριθμός αστυνομικών και σεκιούριτι - Το μήνυμα του επικεφαλής
Επί… ποδός βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία και η εταιρεία σεκιούριτι που έχει αναλάβει τον τελικό του Euroleague Final Four 2026, Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης.
Αυξημένος είναι ο αριθμός των αστυνομικών δυνάμεων, αλλά και τον ανθρώπων σεκιούριτι που βρίσκονται στο «Telekom Center Athens» ενόψει του τελικού του Euroleague Final Four 2026.
Έπειτα από το φιάσκο των προηγούμενων ημερών, όπου προκλήθηκε η οργισμένη αντίδραση της Φενέρμπαχτσε, αλλά και της εταιρείας διαχείρισης του «Telekom Center Athens» και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, οι Αρχές αποφάσισαν να δράσουν ανάλογα με την κρισιμότητα μιας τέτοιας διοργάνωσης.
Την Κυριακή (24/05) ημέρα του τελικού, Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης, ο αριθμός των δυνάμεων Ασφαλείας είναι ο διπλάσιος, ενώ αυξημένη είναι και η… δύναμη των σεκιούριτι. Μάλιστα, επικεφαλής της δεύτερης… ομάδας, έστειλε οργισμένο μήνυμα πριν το άνοιγμα των θυρών για εξονυχιστικούς ελέγχους.