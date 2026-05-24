· Ερυθρός Αστέρας · Χάποελ Τελ Αβίβ

«Χαλάει» του Κρις Τζόουνς στον Ερυθρό Αστέρα - Μένει στη Χάποελ

Ανατροπή σκηνικού με τον Κρις Τζόουνς, καθώς όπως όλα δείχνουν η μεταγραφή του Αμερικανού στον Ερυθρό Αστέρα «ναυάγησε», με αποτέλεσμα να παραμένει μέχρι στιγμής στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη.

«Χαλάει» του Κρις Τζόουνς στον Ερυθρό Αστέρα - Μένει στη Χάποελ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ολική ανατροπή φαίνεται πως σημειώνεται στην υπόθεση του Κρις Τζόουνς, καθώς όλα δείχνουν ότι ο Αμερικανός γκαρντ θα παραμείνει κάτοικος Τελ Αβίβ για λογαριασμό της Χάποελ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Israel Hayom», τα δεδομένα έχουν πάρει διαφορετική τροπή το τελευταίο χρονικό διάστημα και παρότι ο έμπειρος άσος φερόταν να βρίσκεται «μια ανάσα» από τη μεταγραφή του στον Ερυθρό Αστέρα –προκειμένου να αντικαταστήσει τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ που οδεύει προς τον Ολυμπιακό– η διοίκηση της Χάποελ κινήθηκε αποφασιστικά και βρίσκεται πλέον πολύ κοντά σε συμφωνία για την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Τη φετινή σεζόν σε 42 παιχνίδια στη EuroLeague, μέτρησε κατά μέσο όρο 10.0 πόντους, 4.2 ασίστ και 2.0 ριμπάουντ σε 20:27.

COMMENTS
LATEST NEWS
18:32 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συγκίνηση στο Άνφιλντ: Φωτογραφήθηκαν με τα τρόπαια οι Σαλάχ και Ρόμπερτσον

18:20 EUROLEAGUE

Euroleague Final Four 2026: Ανησυχία στο «T-Center» - «Εθελοντές» με ψεύτικες διαπιστεύσεις

18:15 MVP

Euroleague Final Four 2026: Μήπως ο τελικός του Next Gen είναι πιο αδιάφορος και από Μικρό Τελικό;

18:00 EUROLEAGUE

Euroleague Bring it ON: Το pre game του τελικού με Κασελάκη και Παναγιωτόπουλο

17:53 EUROLEAGUE

«Χαλάει» του Κρις Τζόουνς στον Ερυθρό Αστέρα - Μένει στη Χάποελ

17:51 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE: Γουέστ Χαμ - Λιντς

17:44 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι - Άστον Βίλα

17:42 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE: Τότεναμ - Έβερτον

17:33 EUROLEAGUE

EuroLeague Final Four 2026: Έφτασαν οι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης στο «T-Center» για τον τελικό

17:30 EUROLEAGUE

LIVEBLOG Το PreGame του τελικού του Euroleague Final Four 2026

17:23 EUROLEAGUE

Euroleague Final Four 2026: Διπλάσιος αριθμός αστυνομικών και σεκιούριτι - Το μήνυμα του επικεφαλής

17:17 EUROLEAGUE

Βιλερμπάν: Αναλαμβάνει προπονητής ο Τόνι Πάρκερ, στο πλευρό του ο Βενσάν Κολέ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας