«Χαλάει» του Κρις Τζόουνς στον Ερυθρό Αστέρα - Μένει στη Χάποελ

Ολική ανατροπή φαίνεται πως σημειώνεται στην υπόθεση του Κρις Τζόουνς, καθώς όλα δείχνουν ότι ο Αμερικανός γκαρντ θα παραμείνει κάτοικος Τελ Αβίβ για λογαριασμό της Χάποελ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Israel Hayom», τα δεδομένα έχουν πάρει διαφορετική τροπή το τελευταίο χρονικό διάστημα και παρότι ο έμπειρος άσος φερόταν να βρίσκεται «μια ανάσα» από τη μεταγραφή του στον Ερυθρό Αστέρα –προκειμένου να αντικαταστήσει τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ που οδεύει προς τον Ολυμπιακό– η διοίκηση της Χάποελ κινήθηκε αποφασιστικά και βρίσκεται πλέον πολύ κοντά σε συμφωνία για την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Τη φετινή σεζόν σε 42 παιχνίδια στη EuroLeague, μέτρησε κατά μέσο όρο 10.0 πόντους, 4.2 ασίστ και 2.0 ριμπάουντ σε 20:27.