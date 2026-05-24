ΕΛ.ΑΣ.: «Δεν θα γίνουν ανεκτές τυχόν προσπάθειες παραβίασης των κανόνων ασφαλείας»

Ανακοίνωση της Αστυνομίας για τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας που θα ισχύσουν στον τελικό του Final Four στο Telekom Center Athens. 

Μετά τα όσα συνέβησαν στους ημιτελικούς, η ΕΛ.ΑΣ. έχει θέσει σε εφαρμογή αυστηρά μέτρα ασφαλείας ενόψει του τελικού του Final Four στο Telekom Center Athens.

Η είσοδος στο γήπεδο θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε όσους έχουν έγκυρο εισιτήριο και δελτίο ταυτότητας ή άλλο νόμιμο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Ενόψει του σημερινού τελικού του Final Four, ενημερώνουμε τους φιλάθλους ότι κατά την είσοδο στο γήπεδο θα πραγματοποιούνται αυστηροί έλεγχοι ασφαλείας.

Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους κατέχουν έγκυρο εισιτήριο και ισχύον αποδεικτικό δελτίο ταυτότητας ή άλλο νόμιμο έγγραφο ταυτοπροσωπίας, τα στοιχεία του οποίου θα πρέπει να αντιστοιχούν στα στοιχεία του κατόχου του εισιτηρίου.

Επισημαίνεται ότι δεν θα γίνουν ανεκτές τυχόν προσπάθειες παραβίασης των κανόνων ασφαλείας, με οποιονδήποτε τρόπο, καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια που αποσκοπεί στην παράκαμψη των προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχου.

Υπενθυμίζεται ότι σε περιπτώσεις αθέμιτης συνεργασίας ή συνεννόησης με άτομα που είναι υπεύθυνα για τους ελέγχους στις εισόδους, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση παραβίασης των κανόνων ασφαλείας, θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις.

Παρακαλούμε η προσέλευση των φιλάθλων να γίνεται εγκαίρως και να συνεργάζονται με το προσωπικό ασφαλείας και τους αρμόδιους ελεγκτές, ώστε η είσοδος να πραγματοποιηθεί ομαλά και με ασφάλεια για όλους».

