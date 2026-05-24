Ερυθρός Αστέρας: Τέλος και επίσημα ο Ομπράντοβιτς

Ο Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Σάσα Ομπράντοβιτς, έπειτα από κοινή απόφαση των δύο πλευρών. Την τεχνική ηγεσία της ομάδας αναλαμβάνει ο Μίλαν Τόμιτς, ο οποίος επιστρέφει στον πάγκο της ομάδας μέχρι το τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Η διοίκηση του συλλόγου ευχαρίστησε τον Ομπράντοβιτς για την προσφορά του στην ομάδα και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στην καριέρα του, ενώ παράλληλα εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στον Τόμιτς ενόψει της συνέχειας των υποχρεώσεων του συλλόγου.