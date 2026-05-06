Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Επικό τρολάρισμα οπαδών σε Μοντέρο - «Πόσες φορές είπες θα μας νικήσεις;»

Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρέθηκε ο Ζαν Μοντέρο κατά την παρουσία του στο ΟΑΚΑ για το Game 3 της σειράς Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια.

Ο νεαρός άσος των Ισπανών δεν συγκαταλέγεται στα πιο δημοφιλή πρόσωπα για τους φίλους των «πρασίνων», ειδικά μετά τις δηλώσεις του πριν την έναρξη της σειράς, όταν είχε αναφέρει πως η ομάδα του μπορεί να επικρατήσει ακόμη και επτά ή οκτώ φορές απέναντι στο «τριφύλλι».

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση όχι μόνο δεν ξεχάστηκε, αλλά χρησιμοποιήθηκε και ως κίνητρο εντός του Παναθηναϊκού AKTOR, με το σχετικό απόσπασμα να βρίσκεται αναρτημένο στα αποδυτήρια της ομάδας.

Κατά την είσοδό του στο glass floor του T-Center, ο Μοντέρο αποδοκιμάστηκε έντονα από την εξέδρα, ενώ δεν έλειψαν και τα πειράγματα. Ένας φίλος του Παναθηναϊκού AKTOR τράβηξε τα βλέμματα, κρατώντας πλακάτ με σαφές μήνυμα προς τον Δομινικανό γκαρντ, τον οποίο και κατάφερε να κάνει να αντιδράσει.

«Γεια σου Μοντέρο, πόσες φορές είπες ότι μπορείς να μας νικήσεις; Τι είπες;», ανέγραφε χαρακτηριστικά το μήνυμα, σε ένα στιγμιότυπο που αποτύπωσε το κλίμα που επικρατεί στο γήπεδο.

