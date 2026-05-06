Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: H δωδεκάδα των Ισπανών για το Game 3
Δείτε την δωδεκάδα που επέλεξε ο Πέδρο Μαρτίνεθ για το Game 3 απέναντι στον Παναθηναϊκό για τα play-offs της EuroLeague (6/5, 21:15).
Η Βαλένθια φιλοξενείται στο Telekom Center Athens από τον Παναθηναϊκό για το τρίτο παιχνίδι της σειράς των play-offs της EuroLeague.
Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ, έγινε γνωστή η δωδεκάδα με την οποία θα παραταχθεί η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ.
Σε αυτή έχει γίνει μια αλλαγή με τον Ισαάκ Νογκιές να παίρνει τη θέση του Ομάρι Μούρ.
Αναλυτικά η δωδεκάδα της Βαλένθια:
Μπαντιό, Τέιλορ, Πουέρτο, Ρίβερς, Πραντίγια, Ντε Λαρέα, Κι, Μοντέρο, Σακό, Τόμπσον, Κοστέλο, Νογκιές.