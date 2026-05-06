Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: «Καρφωμένες» στα «πράσινα» αποδυτήρια οι ατάκες Μοντέρο

Ένα ιδιαίτερο… κίνητρο για τη σειρά με τη Βαλένθια αποτέλεσε για τον Παναθηναϊκό AKTOR η δήλωση του Ζαν Μοντέρο πως οι «νυχτερίδες» μπορούν να κερδίσουν πολλές φορές τους «πράσινους». 

Η ατάκα του Ζαν Μοντέρο πριν από την έναρξη της σειράς φαίνεται πως λειτούργησε ως έξτρα ώθηση για τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Οι «πράσινοι» έχουν πάρει προβάδισμα 2-0 απέναντι στη Βαλένθια, δείχνοντας μεγαλύτερη συγκέντρωση στα κρίσιμα σημεία και στα δύο παιχνίδια, κάτι που τους επέτρεψε να φτάσουν στις νίκες και να φέρουν τη σειρά στην Αθήνα με σημαντικό πλεονέκτημα.

Λίγο πριν ξεκινήσουν οι αναμετρήσεις, ο Ζαν Μοντέρο είχε εκφράσει με αυτοπεποίθηση την πίστη του για την ομάδα του, δηλώνοντας ότι η Βαλένθια μπορεί να επικρατήσει πολλές φορές απέναντι στο «τριφύλλι».

«Μπορούμε να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό 7-8 φορές», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δομινικανός γκαρντ, χωρίς μέχρι τώρα να έχει επιβεβαιωθεί.

Όπως προκύπτει, τα λόγια αυτά δεν πέρασαν απαρατήρητα στο «στρατόπεδο» του Παναθηναϊκού AKTOR. Αντιθέτως, αξιοποιήθηκαν με ιδιαίτερο τρόπο, καθώς οι άνθρωποι της ομάδας εκτύπωσαν φωτογραφία του Μοντέρο μαζί με τη συγκεκριμένη δήλωση και την τοποθέτησαν στα αποδυτήρια.

Η κίνηση αυτή είχε στόχο να «ανεβάσει» τους παίκτες, μετατρέποντας την πρόκληση σε επιπλέον κίνητρο ενόψει της τρίτης αναμέτρησης των playoffs, που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την εξέλιξη της σειράς.

