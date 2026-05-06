Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: Όλο το T-Center με φωτογραφίες του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

«Παρών» στο Game 3 της σειράς των playoffs της Euroleague του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Βαλένθια θα είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μ’ έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Έπειτα από μία απαράδεκτη απόφαση η Euroleague τιμώρησε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλου με απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα για τις επόμενες τρεις αγωνιστικές.

Αυτό σημαίνει πως στο κρίσιμο Game 3 ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ δεν μπορεί να το παρακολουθήσει ιδίοις όμμασιν. Ωστόσο, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα είναι «παρών». Μάλιστα, η… παρουσία του θα είναι μία από τις πιο δυναμικές αντιδράσεις στις πρακτικές της Euroleague.

Συγκεκριμένα, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού AKTOR σε μία ένδειξη της στήριξής τους προς τον διοικητικό ηγέτη της ομάδας, έχουν εκδώσει χιλιάδες χαρτόνια με τη φωτογραφία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, τα οποία έχουν τοποθετηθεί σε κάθε θέση και θα χρησιμοποιηθούν από τους φιλάθλους της ομάδας.

Οι φωτογραφίες του Δημήτρη Γιαννακόπουλου έχουν τοποθετηθεί σε κάθε θέση στο Telekom Center Athens

