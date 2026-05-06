Euroleague: Επικές ατάκες Κουτλουάι για Γιαννακόπουλο - «Θα βρει τρόπο να πάει στο Final 4»

Μ’ έναν ιδιαίτερα καυστικό τρόπο σχολίασε την απαράδεκτη ποινή της Euroleague στον Δημήτρη Γιαννακόπυολο, ο Ιμπραΐμ Κουτλουάι. 

Μιλώντας στην εκπομπή του S Sport, ο παλαίμαχος Τούρκος σχολίασε την τιμωρία των τριών αγωνιστικών από τη EuroLeague στον ισχυρό άνδρα του Παναθηναϊκού AKTOR, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να βρεθεί τελικά στο Final Four της Αθήνας.

«Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο. Αν ο Παναθηναϊκός φτάσει μέχρι τον τελικό, πιστεύω πως θα βρει τον τρόπο», ανέφερε χαρακτηριστικά, θυμίζοντας τη δική του κατάκτηση της EuroLeague με τους «πράσινους» το 2002 στη Μπολόνια.

Στη συνέχεια, ανέβασε τους τόνους με πιο παραστατικές ατάκες: «Μπορεί να αλλάξει μέχρι και την εμφάνισή του για να μπει στο γήπεδο. Να έρθει με διαφορετικό τρόπο, ακόμη και από άλλη είσοδο».

Κλείνοντας το σχόλιό του με δόση υπερβολής, πρόσθεσε: «Αν χρειαστεί, θα πάει από νωρίτερα και θα μείνει εκεί για να είναι μέσα».

Όσον αφορά τη σειρά της Φενέρμπαχτσε με τη Ζάλγκιρις, με τους Τούρκους να προηγούνται 2-0, ο Κουτλουάι εμφανίστηκε απόλυτος ενόψει του τρίτου αγώνα.

«Η Ζάλγκιρις μπορεί να παρουσιαστεί καλύτερη, όμως εμείς δεν πρέπει να αλλάξουμε το παιχνίδι μας», σημείωσε αρχικά. Στη συνέχεια ήταν ξεκάθαρος: «Ακόμη κι αν ανεβάσουν την απόδοσή τους, ξέρουν ότι οι πιθανότητες να επιστρέψουν από το 2-0 είναι ελάχιστες έως μηδαμινές».

Ο ίδιος δήλωσε βέβαιος για τις δυνατότητες της Φενέρμπαχτσε: «Δεν βλέπω ομάδα στη EuroLeague που να μπορεί να μας κερδίσει τρεις συνεχόμενες φορές». Άφησε πάντως ένα μικρό περιθώριο: «Ίσως απέναντι σε Παναθηναϊκό ή Ολυμπιακό τα πράγματα να ήταν πιο απαιτητικά, αλλά και πάλι πιστεύω ότι θα περνούσαμε».

Καταλήγοντας, έθεσε τον στόχο της ομάδας του: «Ιδανικά θέλουμε να τελειώσουμε τη σειρά την Τετάρτη, ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο για την προετοιμασία ενόψει Final Four».

