Κοστέλο: «Είμαστε εδώ για να παίξουμε και να κερδίσουμε, θα είναι τρελή η ατμόσφαιρα»

Δείτε τις δηλώσεις του Ματ Κοστέλο ενόψει του Game 3 της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό για τα play-offs της EuroLeague (6/5, 21:15).

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Βαλένθια στο Telekom Center Athens για το Game 3 των play-offs της EuroLeague.

Σε δηλώσεις του πριν την αναμέτρηση, ο σέντερ των «πορτοκαλί», Ματ Κοστέλο στάθηκε στην ατμόσφαιρα που θα επικρατεί στο γήπεδο καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσει το παιχνίδι η Βαλένθια.

Δείτε αναλυτικά τις δηλώσεις του Κοστέλο:

«Το πιο σημαντικό για εμάς τώρα είναι να εκτελέσουμε καλύτερα στις κρίσιμες στιγμές. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει παίξει πολύ καλύτερα. Έχουν διαφορετικούς παίκτες να βγαίνουν μπροστά σε κάθε παιχνίδι. Ο Κέντρικ Ναν έχει παίξει καλά και στα δύο ματς. Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ήταν εξαιρετικός στο δεύτερο. Και ο Τι Τζέι Σορτς έκανε τη διαφορά στο πρώτο. Πρέπει να βρούμε τρόπους να τελειώνουμε τα παιχνίδια, αλλά και να περιορίσουμε αυτούς τους παίκτες όσο καλύτερα μπορούμε».

Για την ατμόσφαιρα: «Θα είναι τρελά. Ξέρουμε πώς είναι οι φίλαθλοι εδώ. Θα είναι μια απίστευτη ατμόσφαιρα, αλλά ξέρουμε τι να περιμένουμε. Φυσικά υπάρχει πίεση. Είναι win or go home τώρα. Πρέπει να έναν τρόπο να κερδίσουμε. Είναι μπάσκετ. Όλοι έχουν πάθος και το δείχνουν με διαφορετικούς τρόπους. Εμείς είμαστε εδώ για να παίξουμε και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε».

