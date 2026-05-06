Παναθηναϊκός AKTOR – Βαλένθια: Σήκωσαν πανό για τον Πολονάρα οι φίλοι του «τριφυλλιού»

Σε μια όμορφη κίνηση προχώρησαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού AKTOR λίγο πριν το παιχνίδι με τη Βαλένθια, σηκώνοντας πανό στο Telekom Center για τον Ακίλε Πολονάρα.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξενεί στο T-Center τη Βαλένθια για το Game 3 των play-offs της EuroLeague.

Οι οπαδοί των «πρασίνων» λίγη ώρα πριν την έναρξη του παιχνιδιού, προκειμένου να τιμήσουν την καριέρα του Ακίλε Πολονάρα ο οποίος ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, ύψωσαν ένα πανό πίσω από τον πάγκο το οποίο έγραφε: «Ακίλε, ευχαριστούμε για όλα, σου ευχόμαστε μια όμορφη ζωή».

Το πανό των οπαδών του Παναθηναϊκού για τον Ακίλε Πολονάρα

