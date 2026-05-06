Παναθηναϊκός AKTOR – Βαλένθια: Σήκωσαν πανό για τον Πολονάρα οι φίλοι του «τριφυλλιού»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR φιλοξενεί στο T-Center τη Βαλένθια για το Game 3 των play-offs της EuroLeague.

Οι οπαδοί των «πρασίνων» λίγη ώρα πριν την έναρξη του παιχνιδιού, προκειμένου να τιμήσουν την καριέρα του Ακίλε Πολονάρα ο οποίος ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, ύψωσαν ένα πανό πίσω από τον πάγκο το οποίο έγραφε: «Ακίλε, ευχαριστούμε για όλα, σου ευχόμαστε μια όμορφη ζωή».