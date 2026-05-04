Τίτλοι τέλους για τον μαχητή Ακίλε Πολονάρα: Αποσύρθηκε από το επαγγελματικό μπάσκετ

Ο Ακίλε Πολονάρα ανακοίνωσε με ένα συγκινητικό μήνυμα την απόσυρσή του από το επαγγελματικό μπάσκετ στα 34 του χρόνια, εν μέσω της μάχης που δίνει με την οξεία μυελογενή λευχαιμία.

Με μια άκρως συγκινητική ανάρτηση ο Ακίλε Πολονάρα ανακοίνωσε το τέλος της επαγγελματικής του καριέρας.

Ο Ιταλός φόργουορντ παραδέχθηκε πως παρά τη θέληση που είχε και τις επίπονες ατομικές προπονήσεις, δεν μπορεί να συνεχίσει να αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο και επιλέγει να αποχωρήσει με το κεφάλι ψηλά.

Στην προσωπική του αυτή εξομολόγηση, ο Πολονάρα δεν στάθηκε μόνο στους τίτλους και τις επιτυχίες, αλλά εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όλους όσοι τον πλαισίωσαν όλα αυτά τα χρόνια. Από τους προπονητές και τους συμπαίκτες του, μέχρι το ιατρικό προσωπικό που στάθηκε στο πλευρό του στις πιο δύσκολες στιγμές.

Αναλυτικά το μήνυμα για την απόσυρσή του:

«Ευχαριστώ τους προπονητές, τους συμπαίκτες και το ιατρικό επιτελείο κάθε ομάδας στην οποία βρέθηκα, που με κάνατε να νιώσω ΚΑΛΟΣ παίκτης, αλλά πάνω απ' όλα ΑΝΘΡΩΠΟΣ... Ευχαριστώ όσους με έβρισαν στα social media και στα γήπεδα, ήσασταν η δύναμή μου!!!!

Θα ήθελα αυτή η στιγμή να μην ερχόταν ποτέ. Προσπάθησα, ξεκινώντας πάλι τις ατομικές προπονήσεις, αλλά καταλαβαίνω ότι ήρθε η ώρα να πω "αντίο" στο μπάσκετ ως παίκτης, γιατί δεν θα είμαι πια ο παίκτης που ήμουν και θέλω να με θυμάστε γι' αυτό που υπήρξα!! Θα μου λείψεις, "πορτοκαλί θεά"».

