Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: Ποιοι έμειναν εκτός 12άδας για το Game 3 - Στο T-Center οι «πράσινοι»

Η αντίστροφη μέτρηση για το Game 3 μεταξύ των «πράσινων» και των «νυχτερίδων» έχει αρχίσει. Η άμμος στην… κλεψύδρα έχει αρχίσει να… αδειάζει και περίπου δύο ώρες πριν από το τζάμπολ στο Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια, η αποστολή του «τριφυλλιού» έφτασε στον… προορισμό της.

Το «συγκρότημα» του Εργκίν Αταμάν υποδέχεται την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ, με στόχο να κάνει το 3Χ3 στην σειρά και να «κλείσει» θέση στο Final 4 που θα λάβει χώρα στο… σπίτι του.

Ο Τούρκος τεχνικός ανακοίνωσε την 12άδα του Game 3 και σ’ αυτήν δεν συμπεριλαμβάνονται οι Κώστας Σλούκας, Βασίλης Τολιόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροφ.

Αναλυτικά, στην 12άδα του Παναθηναϊκού AKTOR είναι οι: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ και Μήτογλου.