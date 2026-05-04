Κλάιμπερν: «Θέλω να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα, είμαι σε θέση να συνεχίσω το μπάσκετ»

Το δικό του μήνυμα έστειλε ο Γουίλ Κλάιμπερν, λίγες ώρες μετά την είδηση του τραυματισμού του.

Μέσω ανάρτησης στο «X», ο Γούιλ Κλάιμπερν έστειλε το δικό του μήνυμα, ξεκαθαρίζοντας πως το πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρεί δεν πρόκειται να επηρεάσει τη ζωή του και το μπάσκετ.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Αμερικανός φόργουορντ:

«Θέλω απλώς να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα, επειδή πολλά μπορούν να χαθούν στη μετάφραση. Όλοι όσοι επικοινωνούν μαζί μου, είμαι καλά και υγιής. Για να προστατεύσουμε τον εαυτό μου και την ομάδα, ακολουθούμε απλώς τις οδηγίες που πρέπει να ληφθούν σε αυτή την κατάσταση. Είμαι ακόμα σε θέση να συνεχίσω τη ζωή μου και τις μπασκετικές μου δραστηριότητες. Θα εκμεταλλευτώ αυτόν τον χρόνο για μια επανεκκίνηση και για να προετοιμαστώ για να ολοκληρώσω τη σεζόν δυνατά. Εκτιμώ όλους όσους επικοινωνούν μαζί μου».

