Ολυμπιακός - Μονακό 91-70: «Ερυθρόλευκο» προβάδισμα στα play offs της Euroleague

Το πρώτο… βήμα στην σειρά των play offs της Euroleague κόντρα στην Μονακό έκανε ο Ολυμπιακός, καθώς επικράτησε 91-70 στο Game 1 του ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη απέναντι στη Μονακό, με πρωταγωνιστές σε άμυνα και επίθεση, κάνοντας το πρώτο βήμα στη σειρά των προημιτελικών.

Ο Σάσα Βεζένκοφ, παρά τον τραυματισμό του στη μύτη στην τρίτη περίοδο μετά από χτύπημα του Άλφα Ντιαλό, επέστρεψε με τέσσερα ράμματα και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους και 3/6 τρίποντα. Καθοριστική ήταν και η παρουσία του Ντόντα Χολ, που ξεχώρισε αμυντικά και προσέφερε θέαμα με δύο εντυπωσιακά καρφώματα (4 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 3 τάπες). Σημαντική συμβολή είχε και ο Κόρεϊ Τζόσεφ με 13 πόντους (2/2 τρίποντα), 4 ασίστ, 2 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ σημείωσε double-double (13 πόντοι, 10 ριμπάουντ), ενώ από 13 πόντους πρόσθεσαν οι Φουρνιέ (με 7 ριμπάουντ) και Τζόσεφ. Ο Τόμας Ουόκαπ μοίρασε 7 ασίστ και μάζεψε 4 ριμπάουντ, έχοντας και 3 πόντους, με τον Άλεκ Πίτερς να σημειώνει 7. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, αν και άργησε να βρει ρυθμό και είχε 1/5 τρίποντα, τελείωσε το παιχνίδι με 11 πόντους, αγωνιζόμενος με πρόβλημα στο αριστερό πόδι.

Οι «ερυθρόλευκοι» δυσκολεύτηκαν μόνο στην πρώτη περίοδο, όταν με 0/5 τρίποντα έδωσαν τη δυνατότητα στους φιλοξενούμενους να προηγηθούν. Από εκεί και πέρα, η ένταση στην άμυνα και η βελτίωση στην επίθεση έφεραν τον έλεγχο του αγώνα. Από το +9 του ημιχρόνου (45-36), η διαφορά ανέβηκε στο +16 (60-44) και έφτασε ακόμα και στο +20 (71-51, 79-59) στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τον Ολυμπιακό να κυριαρχεί πλήρως.

Από πλευράς Μονακό, πρώτος σκόρερ ήταν ο Μάικ Τζέιμς με 19 πόντους και 7 ασίστ. Ο Άλφα Ντιαλό είχε 15 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 κλεψίματα, ενώ ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ πρόσθεσε 10 πόντους. Ο Ντάνιελ Τάις αγωνίστηκε για 16 λεπτά, με εμφανή ενόχληση, καθώς κατευθυνόταν συχνά προς τα αποδυτήρια.

Η σειρά συνεχίζεται την Πέμπτη (30/4, 21:00), με τον Ολυμπιακό να στοχεύει στο 2-0 πριν ταξιδέψει στο Πριγκιπάτο, επιδιώκοντας το «sweep» και την πέμπτη διαδοχική παρουσία του σε Final Four της Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 45-36, 66-51, 91-70