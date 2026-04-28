Πουθενά μόνος του: Πάνω από 1.000 φίλοι του Παναθηναϊκού στη «Roig Arena»

Δυναμικό παρών από τους «πράσινους» υποστηρικτές που ταξίδεψαν στη Βαλένθια για τις αναμετρήσεις των playoffs της Euroleague.

Με πτήσεις τσάρτερ, μεμονωμένα, με κάθε τρόπο ταξίδεψαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού στην άλλη άκρη της Ευρώπης. Προκειμένου να στηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα στα Game 1 και 2 των playoffs της Euroleague, κόντρα στη Βαλένθια.

Η «Roig Arena» πήρε πράσινο χρώμα λόγω των περισσότερων από 1.000 φίλους του «τριφυλλιού». Οι 400 εξ αυτών δημιούργησαν πυρήνα, ενώ πολλοί ήταν διάσπαρτοι στις εξέδρες της έδρας της Βαλένθια.