Σλούκας: «Ήδη μετράω αντίστροφα για επιστροφή»

kos_slou Instagram

Η ανάρτηση του αρχηγού του Παναθηναϊκού στα social media λίγο μετά την επέμβασή του στον μηνίσκο, δείχνει πόσο δύσκολο του είναι να απέχει από το πιο σημαντικό κομμάτι της χρονιάς.

Όπως γνωρίζουμε από χτες, ο Κώστας Σλούκας θα απουσιάσει από τη σειρά του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στη Βαλένθια για τα EuroLeague Playoff, καθώς σήμερα το πρωί υποβλήθηκε σε επέμβαση, μετά τη ρήξη μηνίσκου.

Λίγο μετά την ευχητήρια ανακοίνωση της «πράσινης» ΚΑΕ για ταχεία ανάρρωση, ο ίδιος ο Σλούκας προχώρησε σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου ευχαρίστησε όσους τον στήριξαν, τους γιατρούς, και το πόσο «θηρίο στο κλουβί» αισθάνεται που δεν μπορεί να βοηθήσει σε αυτή τη δύσκολη στιγμή την ομάδα του.

Ο ίδιος, όμως, φρόντισε να δείξει πως στο μυαλό του είναι η επιστροφή και ήδη «μετράει αντίστροφα» για να ξαναφορέσει σε αγώνα το νο.10 με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Παρακάτω η ανάρτηση: