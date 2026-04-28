Σλούκας: «Ήδη μετράω αντίστροφα για επιστροφή»
kos_slou Instagram
OnsportsTeam OnsportsTeam 28 Απριλίου 2026, 14:38
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Η ανάρτηση του αρχηγού του Παναθηναϊκού στα social media λίγο μετά την επέμβασή του στον μηνίσκο, δείχνει πόσο δύσκολο του είναι να απέχει από το πιο σημαντικό κομμάτι της χρονιάς.

Όπως γνωρίζουμε από χτες, ο Κώστας Σλούκας θα απουσιάσει από τη σειρά του Παναθηναϊκού AKTOR κόντρα στη Βαλένθια για τα EuroLeague Playoff, καθώς σήμερα το πρωί υποβλήθηκε σε επέμβαση, μετά τη ρήξη μηνίσκου.

 

 

Λίγο μετά την ευχητήρια ανακοίνωση της «πράσινης» ΚΑΕ για ταχεία ανάρρωση, ο ίδιος ο Σλούκας προχώρησε σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου ευχαρίστησε όσους τον στήριξαν, τους γιατρούς, και το πόσο «θηρίο στο κλουβί» αισθάνεται που δεν μπορεί να βοηθήσει σε αυτή τη δύσκολη στιγμή την ομάδα του.

Ο ίδιος, όμως, φρόντισε να δείξει πως στο μυαλό του είναι η επιστροφή και ήδη «μετράει αντίστροφα» για να ξαναφορέσει σε αγώνα το νο.10 με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Παρακάτω η ανάρτηση:

 


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
EUROLEAGUE

Πλήγμα στον Παναθηναϊκό: Χάνει τη σειρά με τη Βαλένθια ο Σλούκας - Στην αποστολή ο Οσμάν

Πλήγμα στον Παναθηναϊκό: Χάνει τη σειρά με τη Βαλένθια ο Σλούκας - Στην αποστολή ο Οσμάν
EUROLEAGUE

Επιτυχημένη η επέμβαση του Σλούκα - Πότε επιστρέφει σε δράση

Επιτυχημένη η επέμβαση του Σλούκα - Πότε επιστρέφει σε δράση
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: «Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στον αρχηγό μας» - Η επίσημη ενημέρωση για Σλούκα

Παναθηναϊκός: «Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στον αρχηγό μας» - Η επίσημη ενημέρωση για Σλούκα

Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Αμερικανικό fund αγόρασε μετοχές της Μπενφίκα
27 λεπτά πριν Αμερικανικό fund αγόρασε μετοχές της Μπενφίκα
EUROLEAGUE
Σλούκας: «Ήδη μετράω αντίστροφα για επιστροφή»
2 ώρες πριν Σλούκας: «Ήδη μετράω αντίστροφα για επιστροφή»
ΣΠΟΡ
Έσπασαν τα… κοντέρ στο 10ο NFLAthens
2 ώρες πριν Έσπασαν τα… κοντέρ στο 10ο NFLAthens
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Συναντήθηκαν Σαββίδης – Λουτσέσκου με θέμα την επόμενη ημέρα στον «Δικέφαλο» | Τι ακολουθεί
3 ώρες πριν ΠΑΟΚ: Συναντήθηκαν Σαββίδης – Λουτσέσκου με θέμα την επόμενη ημέρα στον «Δικέφαλο» | Τι ακολουθεί
Όλες οι ειδήσεις
