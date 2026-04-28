Επιτυχημένη η επέμβαση του Σλούκα - Πότε επιστρέφει σε δράση

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού υποβλήθηκε σε επέμβαση για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με τη ρήξη μηνίσκου και πλέον ξεκινάει την αποθεραπεία του για να επιστρέψει σε αγωνιστική δράση το συντομότερο δυνατό.

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε, πριν από λίγη ώρα, η επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Κώστας Σλούκας για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ρήξης μηνίσκου.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού στάθηκε άτυχος στην τελευταία προπόνηση της ομάδας του, πριν από την αναχώρηση για τη Βαλένθια και χωρίς να χαθεί ούτε... δευτερόλεπτο, ο ίδιος ο παίκτης, ο προπονητής και το ιατρικό επιτελείο της ομάδας αποφάσισαν να περάσει ο παίκτης άμεσα την πόρτα του χειρουργείο για να αποκατασταθεί άμεσα το πρόβλημα και να επιστρέψει στη δράση όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Η επέμβαση ξεκίνησε λίγο μετά τις 8 το πρωί από τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, κύριου Τριαντόπουλου, ενώ στο χειρουργείο βρέθηκε και ο προσωπικός γιατρός του Κώστας Σλούκα, κ. Χύσσας που έχει από το καλοκαίρι του 2025 την αντίστοιχη θέση στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ο Σλούκας αναμένεται να επιστρέψει σε αγωνιστική δράση σε περίπου 3 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει ότι ο μεγάλος στόχος δεν είναι άλλος από το να δηλώσει παρών στο Final-4 του Telekom Center Athens, από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός θα έχει καταφέρει να πάρει την πρόκριση επί της Βαλένθια.