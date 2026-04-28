Παναθηναϊκός: «Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στον αρχηγό μας» - Η επίσημη ενημέρωση για Σλούκα

Onsports team

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ευχήθηκε στον ταχεία ανάρρωση στον Κώστα Σλούκα, ο οποίος υποβλήθηκε σε επέμβαση το πρωί της Τρίτης (28/04).

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού υποβλήθηκε σε επέμβαση, μετά τη ρήξη μηνίσκου και πλέον ξεκινάει την αποθεραπεία του για να επιστρέψει σε αγωνιστική δράση το συντομότερο δυνατό.

Ο Σλούκας στάθηκε άτυχος στην τελευταία προπόνηση, πριν από την αναχώρηση για τη Βαλένθια και χωρίς να χαθεί ούτε... δευτερόλεπτο, ο ίδιος ο παίκτης, ο προπονητής και το ιατρικό επιτελείο αποφάσισαν να περάσει άμεσα την πόρτα του χειρουργείο για να αποκατασταθεί το πρόβλημα και να επιστρέψει στη δράση όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ο έμπειρος γκαρντ αναμένεται να επιστρέψει σε αγωνιστική δράση σε περίπου 3 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει ότι μεγάλος στόχος δεν είναι άλλος από το να δηλώσει παρών στο Euroleague Final Four 2026, το οποίο θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens. Σε περίπτωση πάντα που ο Παναθηναϊκός καταφέρει να πάρει την πρόκριση επί της Βαλένθια.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε σε επίσημη ενημέρωση για την επέμβαση του αρχηγού του «τριφυλλιού» στον οποίο ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση.

Η ενημέρωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

«Ο Κώστας Σλούκας υποβλήθηκε το πρωί της Τρίτης (28/4), στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ», σε επιτυχημένη αρθροσκόπηση στο αριστερό γόνατο, λόγω ρήξης έξω μηνίσκου, από τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Ιωάννη Τριανταφυλλόπουλο με την αρωγή του επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Διονύση Χίσσα. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στον αρχηγό μας».