Πλήγμα στον Παναθηναϊκό: Χάνει τη σειρά με τη Βαλένθια ο Σλούκας - Στην αποστολή ο Οσμάν

Onsports team

Σοκ στον Παναθηναϊκό με τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος χάνει τη σειρά με την Βαλένθια, για τα playoffs της Euroleague.

Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου στο αριστερό γόνατο κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Δευτέρας (27/04).

Ο Σλούκας θα υποβληθεί το προσεχές διάστημα σε αρθροσκόπηση για την αποκατάσταση του τραυματισμού του κι εν συνεχεία θα οριστικοποιηθεί και το ακριβές διάστημα της απουσίας του από τα παρκέ. Ο έμπειρος γκαρντ έχει 9.6 πόντους (49% στο δίποντο, 38% στο τρίποντο, 91% στις βολές), 1.9 ριμπάουντ, 5.1 ασίστ και 12.6 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης ανά 21:19 σε 38 αγώνες στη Euroleague.

Κανονικά στην αποστολή, η οποία αναχωρεί αυτή την ώρα από τη Βαλένθια, βρίσκεται ο Τσεντί Οσμάν, ο οποίος έκανε ατομικό στην προπόνηση της Κυριακής (26/04), λόγω ενοχλήσεων στη μέση.