Πλήγμα στον Παναθηναϊκό: Χάνει τη σειρά με τη Βαλένθια ο Σλούκας - Στην αποστολή ο Οσμάν
Onsports team 27 Απριλίου 2026, 15:13
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Πλήγμα στον Παναθηναϊκό: Χάνει τη σειρά με τη Βαλένθια ο Σλούκας - Στην αποστολή ο Οσμάν

Σοκ στον Παναθηναϊκό με τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος χάνει τη σειρά με την Βαλένθια, για τα playoffs της Euroleague.

Ο αρχηγός του «τριφυλλιού» υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου στο αριστερό γόνατο κατά τη διάρκεια της προπόνησης της Δευτέρας (27/04).

Ο Σλούκας θα υποβληθεί το προσεχές διάστημα σε αρθροσκόπηση για την αποκατάσταση του τραυματισμού του κι εν συνεχεία θα οριστικοποιηθεί και το ακριβές διάστημα της απουσίας του από τα παρκέ. Ο έμπειρος γκαρντ έχει 9.6 πόντους (49% στο δίποντο, 38% στο τρίποντο, 91% στις βολές), 1.9 ριμπάουντ, 5.1 ασίστ και 12.6 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης ανά 21:19 σε 38 αγώνες στη Euroleague.

Κανονικά στην αποστολή, η οποία αναχωρεί αυτή την ώρα από τη Βαλένθια, βρίσκεται ο Τσεντί Οσμάν, ο οποίος έκανε ατομικό στην προπόνηση της Κυριακής (26/04), λόγω ενοχλήσεων στη μέση.

 



Ροή ειδήσεων

BET
Νέα πρωτοβουλία της Stoiximan για την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και τη βελτίωση των σχέσεων
40 λεπτά πριν Νέα πρωτοβουλία της Stoiximan για την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και τη βελτίωση των σχέσεων
EUROLEAGUE
Αταμάν: «Έχει πρόβλημα στον μηνίσκο ο Σλούκας, δεν είναι ώρα για δικαιολογίες»
50 λεπτά πριν Αταμάν: «Έχει πρόβλημα στον μηνίσκο ο Σλούκας, δεν είναι ώρα για δικαιολογίες»
EUROLEAGUE
Τέιλορ για Παναθηναϊκό: «Δεν μας τρομάζει κανένας, σημαντικό που παίζουμε μπροστά στον κόσμο μας»
59 λεπτά πριν Τέιλορ για Παναθηναϊκό: «Δεν μας τρομάζει κανένας, σημαντικό που παίζουμε μπροστά στον κόσμο μας»
EUROLEAGUE
Πλήγμα στον Παναθηναϊκό: Χάνει τη σειρά με τη Βαλένθια ο Σλούκας - Στην αποστολή ο Οσμάν
1 ώρα πριν Πλήγμα στον Παναθηναϊκό: Χάνει τη σειρά με τη Βαλένθια ο Σλούκας - Στην αποστολή ο Οσμάν
Όλες οι ειδήσεις
