Παναθηναϊκός AKTOR: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια του Game 3 με Βαλένθια στο T-Center

OnSports Team

Στην διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού AKTOR τέθηκαν από το μεσημέρι της Παρασκευής (24/04) τα εισιτήρια του Game 3 των playoffs της Euroleague.

Η σειρά των playoffs της Euroleague για τον Παναθηναϊκό AKTOR ξεκινά την Τρίτη (28/04) στη Βαλένθια της Ισπανίας, όπου το «συγκρότημα» του Εργκίν Αταμάν αντιμετωπίζει τις «νυχτερίδες» στις 21:45 στο Game 1 και λίγες μέρες αργότερα, την Πέμπτη (30/04) στο Game 2.

Στην συνέχεια, η σειρά θα μεταφερθεί στην Αθήνα και το Telekom Center Athens, για το Game 3 και αν χρειαστεί για το Game 4. Το πρώτο ματς στην Ελλάδα είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 21:15 και όπως ενημέρωσε επίσημα η «πράσινη» ΚΑΕ, τα εισιτήρια του αγώνα έχουν ήδη τεθεί στη διάθεση των οπαδών της ομάδας.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει ότι τέθηκαν στη διάθεση των φιλάθλων τα εισιτήρια για την αναμέτρηση του Game 3 απέναντι στη Βαλένθια, την Τετάρτη 06/05, στις 21:15.

Η μάχη των Playoffs μεταφέρεται στο «σπίτι» μας. Γεμίζουμε το Telekom Center Athens, γινόμαστε ξανά ο έκτος παίκτης και οδηγούμε ΟΛΟΙ μαζί την ομάδα μας στη μεγάλη πρόκριση, στο EuroLeague Final Four της Αθήνας!», αναφέρεται στο μήνυμα στα social media.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ενημερώνει πως τέθηκαν στη διάθεση των φιλάθλων της τα εισιτήρια για το Game 3 της σειράς των Playoffs της EuroLeague, απέναντι στην Valencia Basket (06/05, 21:15).

Γεμίζουμε το σπίτι μας και οδηγούμε ΟΛΟΙ μαζί την ομάδα μας στη μεγάλη πρόκριση!

Κατά την αγορά του εισιτηρίου σας λάβετε υπόψιν σας τα εξής:

Προϋπόθεση για την αγορά κάθε μεμονωμένου εισιτηρίου, αποτελεί η απόκτηση της ετήσιας συνδρομής των 20€ για το CLUB 1908, το official loyalty mobile application, το οποίο είναι διαθέσιμο και προσφέρει μοναδικά προνόμια και δώρα στους φίλους του Παναθηναϊκού AKTOR.

*Όσοι έχουν ήδη αγοράσει την ετήσια συνδρομή τους για το CLUB 1908, αρκεί απλώς να συμπληρώσουν τον κωδικό membership που έχουν λάβει, στο σχετικό πλαίσιο εντός της Ticketmaster, κατά τη διαδικασία αγοράς του μεμονωμένου εισιτηρίου τους.

**Οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας έχουν ήδη εξασφαλίσει τις δυνατότητες και τις αποκλειστικές παροχές του CLUB1908!

Σχετικά με τη διαδικασία λήψης του εισιτηρίου στο κινητό του καθενός από εσάς, υπενθυμίζεται ότι μετά την αγορά του, είναι απαραίτητη η ταυτοποίηση μέσω της εφαρμογής Gov Wallet, ως εξής:

Για τους Έλληνες πολίτες τα βήματα είναι τα εξής:

Συνδεθείτε στην εφαρμογή “Gov Wallet” με τους κωδικούς του taxis net.

Εισάγετε τον κωδικό του εισιτηρίου σας, σύμφωνα με τις οδηγίες της εφαρμογής.

Για αλλοδαπούς, Έλληνες του εξωτερικού και άνω των 67 ετών:

Παρακαλείσθε όπως κατευθυνθείτε προς τα εκδοτήρια (boxoffice) του γηπέδου την ημέρα του αγώνα, για να πραγματοποιείται η ταυτοποίηση.

Υπενθυμίζεται σχετικά:

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα στη διαδικασία https://support.gov.gr/.

Η έγκαιρη ταυτοποίηση των εισιτηρίων είναι σημαντική για την αποφυγή καθυστερήσεων και την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής εμπειρίας για όλους τους φιλάθλους.

Τρόποι διάθεσης εισιτηρίων:

-Αποκλειστικά μέσω της επίσημης εφαρμογής της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, CLUB 1908. Πατήστε ΕΔΩ.

*Επίσημα σημεία πώλησης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR είναι μόνο τα παραπάνω. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR δεν φέρει ευθύνη για εισιτήρια που έχουν αγοραστεί από άλλα κανάλια πώλησης».