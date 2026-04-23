Μάικ Τζέιμς για Σλούκα: «Δεν ήταν ποτέ πιο γρήγορος από μένα»

INTIME SPORTS

Onsports team

Ο Μάικ Τζέιμς, λίγες ώρες μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μονακό στο Play In της EuroLeague, μίλησε για τον Κώστα Σλούκα σε συζήτηση που είχε στα social media.

Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη απέναντι στη Μονακό με 87-79 στο Play In της EuroLeague και εξασφάλισε την πρόκρισή του στα Playoffs, όπου θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια. Κορυφαίος για τους «πράσινους» ήταν ο Τι Τζέι Σορτς με 21 πόντους, ενώ σημαντικό ρόλο έπαιξε για ακόμη μία φορά και η δυναμική της έδρας.

Λίγες ώρες μετά την αναμέτρηση, ο Μάικ Τζέιμς, ο οποίος παραμένει ιδιαίτερα δραστήριος στα social media και κυρίως στο Twitter, συμμετείχε σε διαδικτυακή συζήτηση που αφορούσε τόσο τον ίδιο όσο και τον Κώστα Σλούκα. Η κουβέντα ξεκίνησε όταν χρήστης της πλατφόρμας δημοσίευσε φωτογραφία του Αμερικανού γκαρντ από την περίοδο που αγωνιζόταν στον Παναθηναϊκό, συνοδεύοντάς τη με τη φράση «FREE MIKE».

Στη συνέχεια, ο ίδιος χρήστης ανέφερε πως ο Κέντρικ Ναν είναι καλύτερος παίκτης, ωστόσο χαρακτήρισε τον Μάικ Τζέιμς ως τον κορυφαίο playmaker στην Ευρώπη, υποστηρίζοντας πως μια ομάδα θα μπορούσε να «χτιστεί» γύρω από τους δύο παίκτες. Απαντώντας σε άλλο σχόλιο, ο χρήστης έκανε αναφορά και στον Κώστα Σλούκα, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως ο Έλληνας γκαρντ διαθέτει πιο γρήγορα πόδια και πως παρά την ηλικία του δείχνει νεότερος αγωνιστικά.

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του Μάικ Τζέιμς, ο οποίος απάντησε δημόσια γράφοντας: «Περίμενε τι; Αγαπώ τον Κώστα, αλλά δεν ήταν ούτε μία μέρα στη ζωή του πιο γρήγορος από μένα», συνοδεύοντας το σχόλιό του με γέλια. Ο χρήστης που ξεκίνησε τη συζήτηση απάντησε στη συνέχεια πως έκανε ειρωνικό σχόλιο προς άλλους χρήστες, προσθέτοντας ότι θεωρεί τον Τζέιμς καλύτερο και ταχύτερο από τον Σλούκα, ενώ έκλεισε γράφοντας: «Είμαι ο μεγαλύτερος θαυμαστής σου. Γύρνα πίσω».