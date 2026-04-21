Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ναν για τον MVP Βεζένκοφ: «Παίρνει ακραία βοήθεια από τους τύπους με τα πορτοκαλί»
Onsports Team 21 Απριλίου 2026, 09:02
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Ναν για τον MVP Βεζένκοφ: «Παίρνει ακραία βοήθεια από τους τύπους με τα πορτοκαλί»

Τα «καρφιά» του Κέντρικ Ναν για την αντιμετώπιση που έχει ο Σάσα Βεζένκοφ από τους διαιτητές, αλλά και τους αντιπάλους. 

Ο Κέντρικ Ναν έδωσε το βραβείο του MVP στον Σάσα Βεζένκοφ, κάνοντας τις επιλογές του για την κορυφαία πεντάδα της φετινής σεζόν, ωστόσο δεν φοβήθηκε να γράψει και τη γνώμη του για τη... βοήθεια που έχει ο Βούλγαρος άσος του Ολυμπιακού.

O Αμερικανός σταρ του Παναθηναϊκού, απάντησε σε σχόλιο φιλάθλου στο Instagram, για την επίδραση που έχει ο Σιλβέν Φρανσίσκο στη Ζαλγκίρις σε σχέση με τον παίκτη των Πειραιωτών.

Ο Κέντρικ Ναν αρχικά σημείωσε ότι ο Βούλγαρος φόργουορντ παίζει εξαιρετικά χωρίς να χρειάζεται να κάνει πολλά στο παρκέ και στη συνέχεια πέταξε τα... καρφιά του για την εύνοια των διαιτητών.

«Οι γκαρντ που κυριαρχούν στο παιχνίδι κάνουν πολύ περισσότερα. Για καλή του τύχη η ομάδα του είναι το νούμερο 1 στη βαθμολογία και παίζει εξαιρετικά, χωρίς να χρειάζεται να κάνει πολλά.

 

Συν ότι παίρνει ακραία βοήθεια από τους τύπους με τα πορτοκαλί, καλό γι' αυτόν. Δεν νομίζω ότι έχει δει ποτέ double team πάνω του», ανέφερε ο Κέντρικ Ναν.



Ροή ειδήσεων

Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved