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ΠΑΟΚ: Επιμένει για Λουτσέσκου η Αλ Σαντ - Η στάση του Ρουμάνου και η τελική απόφαση Σαββίδη

Ο Ρουμάνος τεχνικός δηλώνει προσηλωμένος στο συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ, όμως η τελική απόφαση για το μέλλον του βρίσκεται στα χέρια του Ιβάν Σαββίδη.

ΠΑΟΚ: Επιμένει για Λουτσέσκου η Αλ Σαντ - Η στάση του Ρουμάνου και η τελική απόφαση Σαββίδη
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Λιγότερες από δύο εβδομάδες απομένουν για την έναρξη της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ, ωστόσο το θέμα του προπονητή εξακολουθεί να βρίσκεται στο προσκήνιο.

Η Αλ Σαντ έχει καταθέσει σημαντική πρόταση για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, με τον Ρουμάνο τεχνικό να ξεκαθαρίζει πως επιθυμεί να τηρήσει το συμβόλαιό του με τον «Δικέφαλο» και να συνεχίσει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι δεν έχει πραγματοποιήσει καμία επαφή με την ομάδα του Κατάρ.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος καλείται να αποφασίσει άμεσα αν θα αποδεχθεί την πρόταση για την παραχώρηση του προπονητή ή αν ο Λουτσέσκου θα παραμείνει στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Από την πλευρά του, ο Ρουμάνος δεν επιθυμεί να συνδεθεί με μία ακόμη αποχώρηση από τον σύλλογο, μετά τη φυγή του το 2019 για την Αλ Χιλάλ, η οποία τότε είχε ενεργοποιήσει τη ρήτρα των δύο εκατομμυρίων ευρώ.

Ο χρόνος πιέζει, καθώς ο σχεδιασμός της νέας σεζόν παραμένει σε εκκρεμότητα. Υπενθυμίζεται ότι το βασικό στάδιο της προετοιμασίας θα πραγματοποιηθεί από τις 29 Ιουνίου έως τις 12 Ιουλίου στο Ζάλτμπομελ της Ολλανδίας, ενώ το πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας είναι προγραμματισμένο για τις 22 Ιουλίου.

Την ίδια ώρα, στα μεταγραφικά μέτωπα επικρατεί στασιμότητα, παρότι υπάρχουν ζητήματα που απαιτούν άμεσες αποφάσεις. Ο Τόμας Κεντζιόρα, ο οποίος βρισκόταν στα πλάνα παραμονής υπό τον Λουτσέσκου, φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με την Ντινάμο Κιέβου. Ο 31χρονος Πολωνός αμυντικός μένει ελεύθερος στο τέλος του μήνα.

Αντίθετα, ο Κίριλ Ντεσπόντοφ διαψεύδει τα σενάρια που τον συνδέουν με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, επισημαίνοντας ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο και επιθυμεί να το σεβαστεί.

Μέχρι να υπάρξουν οριστικές εξελίξεις στο θέμα του προπονητή, οι Λέο Μάτος και Αντρέ Βιεϊρίνια χειρίζονται ζητήματα που αφορούν την καλοκαιρινή προετοιμασία, προχωρώντας στον προγραμματισμό των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει ο ΠΑΟΚ κατά την παραμονή του στην Ολλανδία, με στόχο να κλειστούν τουλάχιστον τέσσερα παιχνίδια.

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