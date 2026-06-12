Ολυμπιακός - Φερεντσβάρος: Για το τέταρτο Champions League οι «ερυθρόλευκες»

Μπροστά σε μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις της ιστορίας του βρίσκεται ο Ολυμπιακός, καθώς η ομάδα πόλο Γυναικών διεκδικεί το βράδυ της Παρασκευής (12/06) στις 22:00 το τέταρτο Champions League της ιστορίας της και πρώτο μετά το 2022.

Οι «ερυθρόλευκες» αντιμετωπίζουν στον μεγάλο τελικό του Final Four, που φιλοξενείται στη Μάλτα, τη Φερεντσβάρος της Ελευθερίας Πλευρίτου, με μοναδικό στόχο την κατάκτηση του τροπαίου.

Η ομάδα του Γιώργου Ντόσκα εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό μετά τη νίκη με 14-12 επί της Ματαρό στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης, παίρνοντας για έβδομη φορά στην ιστορία της το εισιτήριο για τον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός έχει θετικές αναμνήσεις από την πιο πρόσφατη συνάντησή του με τη Φερεντσβάρος, καθώς πριν από έναν χρόνο επικράτησε των Ούγγρων με 18-11 στον μικρό τελικό που είχε διεξαχθεί στο «Παπαστράτειο».

Πλέον, οι Πειραιώτισσες καλούνται να ξεπεράσουν ακόμη ένα υψηλό εμπόδιο, με στόχο να προσθέσουν ένα ακόμη ευρωπαϊκό τρόπαιο στη συλλογή τους και να επαναλάβουν τις επιτυχίες του 2015, του 2021 και του 2022, επιστρέφοντας στην κορυφή της Ευρώπης.