Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026: Αλλαγή για Αργεντινή - Σενέσι αντί Μπαλέρδι στην αποστολή

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε στην Εθνική Αργεντινής, καθώς ο Λεονάρντο Μπαλέρδι τραυματίστηκε λίγο πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 και τέθηκε εκτός συνέχειας.

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια αναγκάστηκε να προχωρήσει σε αλλαγή στην αποστολή της, με τον Λιονέλ Σκαλόνι να καλεί τον Μάρκος Σενέσι για να καλύψει το κενό στην αμυντική γραμμή.

Ο 29χρονος κεντρικός αμυντικός προέρχεται από μία γεμάτη αγωνιστική περίοδο με τη φανέλα της Μπόρνμουθ και κέρδισε την εμπιστοσύνη του Ομοσπονδιακού τεχνικού ως μία αξιόπιστη λύση ενόψει της συνέχειας της διοργάνωσης.

Ο Σενέσι θα έχει πλέον την ευκαιρία να ενισχύσει την προσπάθεια της Αργεντινής στο Μουντιάλ, πριν ξεκινήσει το νέο κεφάλαιο της καριέρας του με τη φανέλα της Τότεναμ την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Υπενθυμίζεται ότι η «αλμπισελέστε» κάνει πρεμιέρα στη διοργάνωση τα ξημερώματα της Τετάρτης (04:00), αντιμετωπίζοντας την Αλγερία στο Κάνσας.