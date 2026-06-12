Μαραντόνα: Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για την κατ’ οίκον νοσηλεία του

Νέα στοιχεία ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια της δίκης για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, που διεξάγεται στο Μπουένος Άιρες, με τον συντονιστή νοσηλευτικής της κατ’ οίκον νοσηλείας να υποστηρίζει ότι δεν είχε ποτέ πρόσβαση στην κατοικία όπου διέμενε ο Αργεντινός θρύλος.

Ο Μαριάνο Περόνι κατέθεσε ότι δεν εισήλθε ποτέ στο σπίτι του Μαραντόνα και δεν είχε καμία επαφή με το περιβάλλον ή τη συνοδεία του.

«Δεν είχα ποτέ πρόσβαση στο σπίτι, δεν μπήκα ποτέ μέσα. Δεν γνώριζα κανέναν», ανέφερε χαρακτηριστικά ενώπιον του δικαστηρίου.

Ο Μαραντόνα έφυγε από τη ζωή στις 25 Νοεμβρίου 2020, σε ηλικία 60 ετών, έπειτα από καρδιοαναπνευστική κρίση σε συνδυασμό με πνευμονικό οίδημα, ενώ βρισκόταν σε κατοικία στο Τίγκρε, βόρεια του Μπουένος Άιρες, όπου αναρρωνε μετά από επέμβαση.

Ο Περόνι είναι ένας από τους επτά επαγγελματίες υγείας που δικάζονται με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, αδίκημα που επισύρει ποινή κάθειρξης έως και 25 ετών.

Κατά την πολύωρη κατάθεσή του, η οποία διήρκεσε σχεδόν τρεις ώρες, εμφανίστηκε συναισθηματικά φορτισμένος, τονίζοντας πως δεν μπορούσε να φανταστεί την τραγική κατάληξη.

«Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι ο Μαραντόνα θα πέθαινε. Οι γιορτές πλησίαζαν και θα ήμουν σε βάρδια την Πρωτοχρονιά. Σκεφτόμουν ότι θα περάσω την Πρωτοχρονιά με τον Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, του οποίου είχα κορνιζαρισμένη φωτογραφία στο δωμάτιό μου. Ήταν το είδωλό μου», δήλωσε μεταξύ άλλων.

Στο δικαστήριο κατέθεσε επίσης ο δικηγόρος και στενός φίλος του Μαραντόνα, Βίκτορ Στινφαλέ, ο οποίος συμμετείχε στη συνάντηση όπου αποφασίστηκε η κατ’ οίκον νοσηλεία του πρώην ποδοσφαιριστή.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι «κάποιοι χειρίστηκαν την κατάσταση πολύ άσχημα», αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η φροντίδα του Μαραντόνα.

Από την έναρξη της διαδικασίας τον Απρίλιο, αρκετοί εμπειρογνώμονες έχουν επισημάνει ενώπιον του δικαστηρίου ότι η κατοικία όπου φιλοξενούνταν ο Αργεντινός δεν διέθετε τον απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό και τις απαιτούμενες παροχές για κατ’ οίκον νοσηλεία.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας ακροαματικής διαδικασίας κατέθεσαν και δύο από τις κατηγορούμενες, η ψυχίατρος Αγκουστίνα Κοσάτσοφ και η συντονίστρια του παρόχου φροντίδας, Νάνσι Φορλίνι.

Η Φορλίνι υποστήριξε ότι δεν έλαβε ποτέ αίτημα από την Κοσάτσοφ για την παρουσία ασθενοφόρου, κλινικού ιατρού και νευρολόγου στο πλαίσιο της κατ’ οίκον νοσηλείας του Μαραντόνα.

Η δίκη συνεχίζεται με δύο συνεδριάσεις εβδομαδιαίως και εκτιμάται ότι η ολοκλήρωσή της ενδέχεται να μετατεθεί πέρα από τον Ιούλιο.