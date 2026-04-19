Euroleague: Πρόβλημα με Κρις Σίλβα στη Φενέρμπαχτσε

Αποχώρησε τραυματίας ο σέντερ της τουρκικής ομάδας και αγωνιούν τα «καναρίνια» ενόψει των αγώνων με τη Ζαλγκίρις Κάουνας.

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είδε μετά από καιρό το ρόστερ του γεμάτο. Στο ματς με την Τραμπζονσπόρ επέστρεψε και ο Νάντο Ντε Κολό. Οι πρωταθλητές Ευρώπης επικράτησαν 93-90, όμως η χαρά τους μετριάστηκε λόγω του Κρις Σίλβα.

Στις αρχές του τέταρτου δεκαλέπτου ο σέντερ της Φενέρμπαχτσε χτύπησε στον αριστερό αστράγαλο. Σε μια φάση όπου ο αντίπαλός του (Αράρ) χρεώθηκε με αντιαθλητικό φάουλ. Κρατούσε τον Σίλβα ενώ διεκδικούσαν το ριμπάουντ, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ.

Ο Σίλβα αποχώρησε υποβασταζόμενος και δεν επέστρεψε στο παιχνίδι. Πλέον η ομάδα της Κωνσταντινούπολης περιμένει τα νέα για τον παίκτη της, ενόψει των αγώνων με την Ζαλγκίρις Κάουνας για τα πλέι οφ της Euroleague (πλεονέκτημα έδρας οι Τούρκοι).